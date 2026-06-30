2026 대전베이비키즈페어, 7월 9일 개막…임신·출산·육아 정보 소개

임산부와 영유아 가정을 위한 충청권 육아 박람회 2026 대전베이비키즈페어가 오는 7월 9일(목)부터 12일(일)까지 4일간 대전과기대(구.혜천대) 창대체육관에서 열린다.

(주)이룸커뮤니케이션이 주최·주관하는 이번 행사는 ‘엄마와 아이를 위한 설레는 만남! 임산부·출산·육아의 모든 것’을 슬로건으로, 임신부터 출산, 영유아 육아까지 관련 제품과 서비스를 한자리에서 확인할 수 있는 종합 박람회다. 행사 운영 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다.

이번 박람회에서는 유아동 의류·식품·교육·의료 등 다양한 분야의 업체들이 참가해 육아 제품과 서비스를 소개할 예정이며, 임산부와 영유아 가정이 필요로 하는 정보를 한 번에 접할 수 있는 기회를 제공한다.

관람객을 위한 이벤트도 준비됐다. 먼저 캐시백 이벤트는 당일 결제금액 기준으로 20만 원 이상 구매 시 1만 원, 60만 원 이상 시 3만 원, 100만 원 이상 시 5만 원의 캐시백을 안내데스크에서 제공한다. 또한 응모권 이벤트도 함께 운영돼 구매 영수증을 지참해 응모하면 추첨을 통해 휴대용 유모차 1명, 세탁세제 5명, 체온계 1명, 아기 바운서 1명 등 경품을 증정한다.

행사장은 대전과학기술대학교 창대체육관으로 대중교통 및 자가용 이용이 가능하며, 공식 홈페이지를 통해 사전등록을 신청하면 4일간 무료로 입장할 수 있다.

주최 측은 “이번 박람회가 임신과 출산, 육아로 바쁜 부모들에게 필요한 정보와 제품을 한자리에서 비교하고 구매할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.

행사 관련 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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