빽가, 새 디지털 싱글 ‘Beach Baby’ 발매…100% 아날로그 사운드로 여름 감성 전한다

그룹 ‘코요태’ 멤버 빽가가 아날로그 감성을 앞세운 신곡으로 돌아왔다.

빽가는 29일 정오 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 새 디지털 싱글 ‘Beach Baby(비치 베이비)’를 공개했다. 이번 싱글은 국내 음악계의 ‘거장’으로 불리는 아티스트들과 인디신에서 활발히 활동 중인 뮤지션들이 함께 참여하며 완성도를 높였다.

빽가 'Beach Baby' 앨범 자켓. 빽가 제공

신보에는 총 3개의 트랙이 담겼으며, 특히 한국 대중음악계를 대표하는 뮤지션 김창완이 피처링에 참여한 스페셜 버전이 함께 수록됐다. 김창완 특유의 포근하면서도 깊이 있는 음색은 곡이 전달하는 감성을 더욱 풍성하게 만들었고, 세대를 뛰어넘는 음악적 조화를 통해 새로운 분위기를 완성했다.

연주진 역시 눈길을 끈다. 드럼은 술탄 오브 더 디스코의 김간지가 맡았고, 베이스는 부활과 송골매에서 활동한 베이시스트 이태윤이 참여했다. 기타 연주는 빽가의 부친인 기타리스트 백영필이 맡아 깊은 연주를 만들어 냈다. 여기에 영국 출신의 훈 조(Hun Joe·아톰뮤직하트)가 믹싱을 담당하며 한층 입체적인 사운드를 완성했다.

이번 싱글의 가장 큰 특징은 제작 과정 전반에 아날로그 방식을 적극 활용했다는 점이다. 디지털 장비 대신 1960~70년대 빈티지 앰프와 마이크를 사용해 전곡을 아날로그 릴 테이프로 녹음했으며, 이후 믹싱 역시 릴과 테이프 기반으로 진행됐다. 최종 마스터링은 미국 포틀랜드에서 마무리해 따뜻하면서도 자연스러운 음색을 구현하는 데 집중했다.

관계자는 “이어폰을 꽂는 순간, 리스너들이 서 있는 공간이 곧바로 70년대의 낭만적인 백사장으로 변하는 마법을 경험하게 될 것”이라며 “전 과정을 아날로그로 작업해 소리의 질감부터 다른 빽가의 진정성 있는 음악 세계를 기대해 달라”고 덧붙였다.

한편 빽가의 새 디지털 싱글 ‘Beach Baby’는 29일 낮 12시부터 주요 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.

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