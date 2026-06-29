우크라이나 "러시아 미사일·드론 90%에 일본제 부품"

러시아군이 우크라이나 전쟁에 사용하고 있는 무기 90%에 일본제 부품이 들어가 있다는 우크라이나 측 주장이 나왔다고 교도통신이 29일 보도했다.

28일(현지시간) 우크라이나 키이우에서 러시아 미사일 파편을 치우고 있는 모습. AP연합뉴스

대 러시아 제재 정책을 담당하는 블라디슬라우 블라시우크 우크라이나 대통령 고문은 전날 교도통신과의 인터뷰에서 러시아군이 우크라이나 침공에 사용하고 있는 순항미사일과 탄도미사일, 무인기(드론) 중 "약 90%에 일본 기업이 제조한 부품이 포함돼 있다"고 말했다.



그가 일본 부품이 사용되고 있다고 예시를 든 무기는 러시아군의 순항 미사일 'KH-101'로, 그는 여기에 일본 반도체 대기업과 전기 관련 대기업의 전자 부품이 사용됐다고 주장했다.



이 밖에도 러시아가 이란제 '샤헤드' 드론을 모델로 해 대량 생산하고 있는 드론과 자폭 드론 '란셋', 이란으로부터 제공받은 정찰용 드론 '모하제르-6'에도 일본 기업의 부품이 사용됐다고 덧붙였다.



블라시우크 고문은 민간용 범용 부품이 제3국을 거쳐 우회 수출돼 군사용으로 전용된 것으로 의심된다며 일본에 수출 관리를 강화할 것을 촉구했다.



그는 미사일이나 무인기 잔해를 분석했더니 일본 기업이 제조한 부품이 발견됐으며, 그중 다수가 중국이나 중앙아시아를 경유해 러시아로 유입되고 있다고 지적했다.



블라시우크 고문이 인터뷰에서 일본 기업 13곳을 거론했으나 이들 기업은 해당 내용에 대해 "확인할 수 없다" 등의 답을 내놨다고 교도통신은 전했다.

<연합>

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