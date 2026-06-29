반도체·AI 훈풍…3분기 제조업 경기전망 소폭 개선

국내 제조기업들의 올해 3분기 경기 전망이 반도체와 정보통신기술(ICT) 산업 호조에 힘입어 전분기보다 소폭 개선된 것으로 나타났다.



29일 대한상공회의소가 전국 제조기업 2천470개사를 대상으로 조사한 '2026년 3분기 기업경기전망지수(BSI)'에 따르면 제조업 BSI는 80으로 전분기(76)보다 4포인트 상승했다.

지난 16일 부산항 신선대부두에 수출입 컨테이너가 가득 쌓여 있다. 연합뉴스

수출기업의 BSI는 70에서 86으로 16포인트 상승한 반면, 내수기업은 78로 전분기와 동일했다.



BSI가 100 이상이면 해당 분기의 경기를 직전 분기보다 긍정적으로 본 기업이 많다는 의미이며 100 이하면 그 반대다.



업종별로는 반도체가 113으로 조사 대상 가운데 가장 높은 수치를 기록하며 3분기 연속 기준치(100)를 웃돌았다. 화장품(100), 조선(95), 전자·통신(93), 전기장비(92)가 뒤를 이었다.



특히 전자·통신 업종은 인공지능(AI) 데이터센터용 회로기판과 적층세라믹커패시터(MLCC) 수요 증가에 힘입어 전분기 대비 BSI가 16포인트 오르며 상승 폭이 가장 컸다.



이에 반해 시멘트·레미콘·유리 등을 포함하는 비금속광물은 61로 전분기보다 18포인트 하락해 가장 낮은 수준을 기록했고, 정유·석유화학도 64에 그치며 부진한 전망을 이어갔다.



기업 규모별로는 대기업(88)과 중견기업(86)의 경기 전망은 개선된 반면 중소기업은 78로 전분기와 같은 수준에 머물렀다.



응답 기업의 55.6%는 중동전쟁 여파로 하반기 경영계획을 수정했다고 답했다. 수정 항목으로는 가격·납품단가(59.3%), 원부자재 조달 규모·방식(56.4%), 운영비용(41.5%), 생산량·가동률(32.1%) 등을 주로 꼽았다.



강민재 대한상의 경제정책팀장은 "제조기업 경기 전망이 호전되고 있으나 중동 정세 불확실성에 따른 고유가·고환율 기조와 공급망 불안이 제조업 전반의 경영 부담 증가로 이어지고 있다"고 분석했다.



이어 "정부는 환율 변동성 관리와 원자재 수급 안정화에 정책 역량을 집중하고, 에너지·원자재 가격 변동에 따른 기업 부담을 완화할 수 있는 지원방안을 마련해 줄 필요가 있다"고 말했다.

<연합>

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