이경규 "축구협회장 출마해야겠다" 월드컵 탈락에 답답함 토로

방송인 이경규가 한국 축구대표팀의 월드컵 조기 탈락에 답답한 심경을 드러냈다.

이경규는 28일 유튜브 채널 '갓경규'에 공개된 '2030년을 기다리며 여기까지만 하겠습니다'라는 제목의 영상에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 마친 한국 대표팀에 대해 언급했다.

이경규. 유튜브 채널 '갓경규' 캡처

이경규는 "2027년 사우디아라비아에서 아시안컵이 열린다. 남은 기간이 7~8개월인데 그동안 이 분노를 어떻게 참겠느냐. 분노가 쉽게 사그라들지 않을 것"이라고 말했다.

이어 "2014년에도 이렇게 당했는데 또 같은 일을 겪는다는 게 말이 안 된다. 클린스만 감독이 올 때부터 이 사달이 시작됐다"고 지적했다.

대표팀 부진에 대해서는 구조적인 문제를 언급했다. 그는 "사발이 깨지면 붙여도 금이 간다. 사발 자체를 없애야 한다"며 "그때 뿌리를 뽑았어야 했는데 제대로 고치지 않고 넘어오니 결국 이런 일이 벌어진 것"이라고 비판했다.

이경규는 2030년 월드컵을 향한 우려도 드러냈다. 그는 "손흥민 선수가 은퇴하지 않았으면 좋겠다"며 메시와 호날두가 40대에도 월드컵 무대를 밟고 있는 점을 언급했다. 이어 "감독이 바뀌겠죠? 또 그대로 간다고 하면 어떡하나. 돌아버리겠다"고 답답함을 토로했다.

그러면서 "축구협회장에 한번 도전해서 팀을 꾸려볼까 한다. 오늘 저녁에 윤석이를 만나 '축구협회장 출마하려는데 사람 좀 모아봐'라고 해야겠다"고 농담했다.

또 "수근이, 강호동이 좀 이렇게 앞장세워 축구협회에 한번 나가보든지"라고 덧붙였다.

한국 대표팀은 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패했다. 홍명보 전 감독은 29일 멕시코 현지에서 열린 기자회견에서 성적 부진에 대한 책임을 지고 대표팀 감독직에서 물러났다.

<뉴시스>

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