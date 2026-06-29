김영도 동의과학대 총장, 전문대교협회장 연임…“경쟁력 강화 적임자”

한국전문대학교육협의회(이하 전문대교협) 제23대 회장에 김영도 동의과학대학교 총장이 연임됐다.

전문대교협은 25~26일 부산 파크하얏트에서 2026년도 총장 세미나 및 임시총회를 개최하고, 김 총장을 제23대 회장으로 선출했다. 임기는 교육부 승인일로부터 2028년 9월 4일까지다.

김 총장은 제22대 회장 재임 기간 정부·국회·유관기관과의 협력을 강화하고 전문대의 정책적 위상을 높이며 고등직업교육 발전을 견인해 왔다는 평가를 받는다.

전문대교협은 “이번 연임은 학령인구 감소와 지역소멸 위기, AI 대전환 등 급변하는 환경 속에서 전문대학의 지속가능한 발전과 경쟁력 강화를 이끌 적임자로서 김영도 회장에 대한 회원대학 총장들의 신뢰가 반영된 결과”라고 평가했다.

김영도 회장은 연임 기간 주요 추진과제로 △국가 핵심산업 분야 최상위 취업 확대 △직업교육법 제정을 통한 안정적 재정지원 체계 구축 △K-TVET 글로벌 확산 △AI 기반 교육혁신 지원체계 강화 등을 제시했다.

김 회장은“직업교육법 제정과 K-TVET 글로벌 확산, AI 기반 교육혁신을 통해 전문대학 전성시대를 열고 고등직업교육의 새로운 미래를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

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