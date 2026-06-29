BNK경남은행, ‘통합 대출전자약정 플랫폼’ 구축…고객 편의성 강화

BNK경남은행은 고객이 더욱 쉽고 편리하게 대출 서비스를 이용할 수 있도록 ‘통합 대출전자약정 플랫폼’을 구축하고 본격적인 서비스를 시작했다고 29일 밝혔다.

이번 서비스는 대출 상담부터 약정까지의 절차를 하나로 연결하고 종이 서류 작성과 영업점 방문 횟수를 줄여 고객이 보다 빠르고 편리하게 대출을 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다.

BNK경남은행 본점

별도의 앱(APP) 설치 없이 은행에서 보낸 문자메시지의 링크를 통해 바로 화면을 보며 대출 약정을 진행할 수 있어 복잡한 종이 서류를 여러 장 작성해야 하는 번거로움을 크게 줄였다.

또 필수적인 경우 외에는 시스템을 통해 고객 정보를 확인할 수 있도록 해 서류 준비 부담을 줄였으며 약정 서류는 분실 걱정 없이 고객이 언제든 확인할 수 있게 전자문서로 보관하도록 했다.

직원 업무 처리에 있어서도 반복적인 서류 출력과 확인, 스캔 등의 과정을 줄이고 고객 상담 및 맞춤형 금융서비스 등에 집중할 수 있도록 해 고객 편의성이 더욱 강화될 수 있을 것으로 기대된다.

최진권 경영지원그룹 상무는 “단순히 종이를 전자문서로 바꾸는 것이 아니라 고객이 언제 어디서나 쉽고 편리하게 대출 서비스를 이용할 수 있도록 만든 디지털 금융서비스”라며 “앞으로도 고객의 입장에서 더 편리하고 안전한 금융서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 서비스를 개선해 나가겠다”고 말했다.

BNK경남은행은 이번 플랫폼을 기반으로 고객 맞춤형 금융서비스를 확대하고 인공지능(AI) 기술을 활용한 디지털 금융서비스도 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

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