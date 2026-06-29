‘장동혁 징계 예고’에 또 정면 충돌... “원팀 이끌 수 있나” vs “모욕”

국민의힘 장동혁 대표의 거취를 둘러싼 지도부 내 갈등이 또다시 정면충돌 양상으로 번졌다. 친한(친한동훈)계 우재준 청년최고위원이 장 대표의 징계 예고에 반발하며 공개적으로 사퇴를 요구하자, 당권파인 김민수 최고위원은 “당 대표 공개 모욕”이라며 우 최고위원을 향해 “본인이 사퇴하라”고 맞받았다.

우 최고위원은 29일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “당내 구성원들이 다 적으로 보인다면 리더를 그만해야 할 때라고 생각한다”며 “이제 그만해야 한다. 이제 우리 당이 원팀으로 가기 위해서라도 장 대표가 내려와야 한다”고 말했다. 최근 장 대표가 김재섭·김용태 의원 등 자신의 사퇴를 요구한 의원들을 공개적으로 거론하며 징계 가능성을 시사한 데 대한 반발로 풀이된다.

민의힘 장동혁 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합

우 최고위원은 “저는 당내 지도부 중에서 화합을 위해 노력한 사람이라 자부한다”며 “우리 지도부 중에서 과연 자기를 비판하는 당원을 그만큼 설득하고 대화한 사람이 있는지 의문”이라고 지적했다.

그러면서 “우리 지도부가 원팀을 말하면서 기억나는 것은 징계밖에 없다”며 “우리 지도부가 원팀을 이끌 수 있는 상황인지 의문”이라고 덧붙였다.

우 최고위원은 “(민주당은) 이제 전당대회를 하겠다고 한다. 외부에서 볼 때는 다툼, 갈등으로 보이지만, 실제로는 지방선거를 마무리하고, 이제 총선 준비 단계로 들어가는 것”이라며 “우리도 총선 준비를 할 지도부를 이제 세워나가야 한다. 내부 불만에 대해서 무시만 할 게 아니라 전당대회를 통해 평가를 하고, 그 지도부에 대해서 권위를 인정하고 앞으로 총선 준비를 해나가야 한다”고 주장했다.

이에 김민수 최고위원은 추가 발언을 요청하고 반발에 나섰다. 그는 “우 최고위원이 공개석상에서 당 대표를 공개 모욕하는 것 빼고 한 일이 특별히 기억나지 않는다”며 “오늘 비공개 최고위원회의에 나왔느냐”고 반문했다.

김 최고위원은 “지방선거가 끝나고 비공개 최고위원회의에 나오는 꼴을 한 번도 보지 못했다”며 “자기가 할 일을 무엇을 했다는 것이냐. 지금 공개석상에서 할 얘기, 안 할 얘기 구분하라고 몇 번을 얘기했느냐”고 질타했다. 그러면서 “(우 최고위원 등 친한계) 본인들이 책임감이 그렇게 강하다고 사퇴 이야기를 했으면 사퇴하라”고 목소리를 높였다.

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