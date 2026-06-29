與 “입법 골든타임 허비 안 해”…이달 내 원 구성 뜻 재확인

더불어민주당 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 29일 “더 이상 입법 골든타임을 허비하지 않겠다”며 이달 내 22대 국회 후반기 원 구성을 매듭짓겠다고 밝혔다.

더불어민주당 한병도 당 대표 권한대행 및 원내대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이번주 초 22대 하반기 국회 원구성을 강력히 요구하는 발언을 하고 있다. 연합

한 직무대행은 국회에서 주재한 최고위원회의에서 “국민의힘이 법제사법위원장에 집착하며 국회를 마비시키는 동안 철저히 외면당한 민생의 고통은 날로 더해지고 있다”며 “이제 허울 좋은 협상을 구실로 허송세월을 하는 국회를 참아줄 국민은 없다”고 했다. 그러면서 “내일(30일)까지 민주당 소속 의원 전원은 비상대기하며 원 구성에 차질이 없도록 준비하겠다”고 말했다.

한 직무대행은 조정식 국회의장의 거듭된 통보에도 국민의힘이 상임위 명단을 제출하지 않은 데 대해 “교섭단체로서 책임은 헌신짝처럼 내던지고, 법사위원장 자리 외에는 아무 관심도 없어 보인다”고 질타했다. 그는 “무려 11차례나 만나 협상했지만 (국민의힘은) ‘법사위원장 내놓으라’는 말만 되풀이한다”며 “민생 법안에 필리버스터(무제한 토론)를 걸고 상임위 운영을 마비시켜 사사건건 국정의 발목을 잡은 것이 누구냐”고 했다.

집권 2년 차를 맞은 이재명 대통령의 국정운영을 입법으로 지원하고자 하는 민주당은 법사위원장을 야당에 넘겨줄 수 없다는 입장이다. 나아가 정무·재정경제기획위 등 경제 관련 상임위도 도맡겠단 방침이어서 여야 간 이견이 좁히지 않고 있다. 민주당은 불가피할 경우 18개 상임위의 위원장을 모두 확보하는 방안도 불사할 태세다.

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