한정수, 홍명보 향해 또 일침 "양심 있다면 연봉 반납하라"

배우 한정수가 홍명보 전 축구대표팀 감독을 재차 비판했다.

한정수는 지난 28일 자신의 소셜미디어에 "봉사하신다 하셨으니 조금이라도 양심이 있다면 연봉이라도 반납합시다. 사람이라면…"이라는 문구가 담긴 이미지를 올렸다.

한정수.한정수 인스타그램 캡처

그는 게시물에 "사람이라면 최소한의 양심은 지키셔야죠"라고 적고 '#최소한' '#양심' '#연봉' '#반납' 등의 해시태그를 덧붙였다.

한정수가 언급한 '봉사'는 홍 전 감독의 과거 발언을 겨냥한 것으로 보인다. 홍 전 감독은 앞서 국회 문화체육관광위원회 현안 질의에서 대표팀 감독직을 수락한 이유에 대해 "마지막에 대표팀을 위해 봉사하자고 생각했다"고 말한 바 있다.

당시 홍 전 감독의 발언은 고액 연봉 논란과 맞물려 비판을 받았다. 최근에도 홍 전 감독의 연봉을 둘러싼 논란이 재차 불거지면서 해당 발언이 다시 회자됐다.

홍 전 감독은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 한국 대표팀이 32강 진출에 실패한 뒤 사퇴했다.

한정수는 앞서도 홍 전 감독을 향한 비판 글을 여러 차례 올렸다. 그는 대표팀 부진과 관련해 홍 전 감독의 책임론을 언급하며 공개적으로 불만을 드러낸 바 있다.

홍 전 감독은 지난 29일 멕시코 현지에서 열린 기자회견에서 "국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 끝내 보여드리지 못했다. 그 책임은 모두 감독인 저에게 있다"며 대표팀 감독직에서 물러났다.

<뉴시스>

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