CJ올리브영, 북성수에 ‘뷰티맨션’ 오픈…“K뷰티 심화 체험 공간”

올리브영이 ‘올리브영N 성수’를 잇는 새로운 체험 특화 매장을 북성수에 선보이며 성수 권역의 K뷰티 생태계 확장에 나선다.

CJ올리브영은 30일 서울 성수에 ‘올리브영 뷰티 맨션 성수(이하 뷰티 맨션)’를 오픈한다고 29일 밝혔다.

성수 핵심상권 연무장길에 위치한 ‘올리브영N 성수’의 인기를 북성수까지 유기적으로 연결하고, 외국인 고객들에게 ‘K뷰티 심화 체험’을 제공한다는 구상이다.

올리브영 뷰티 맨션 성수 전경 투시도 이미지. CJ올리브영 제공

뷰티 맨션은 연면적 500평 규모의 4개 층으로 구성됐으며 층별 공간을 여러 개의 방 형태로 구현해 고급 주택의 느낌을 살렸다.

특히 뷰티 서적과 LP 청음 공간을 마련하는 등 고객들이 아늑한 저택에 초대받은 듯한 분위기에서 여유롭게 브랜드와 체험 콘텐츠를 탐색할 수 있도록 한 것이 특징이다.

층별로 1층에는 숍인숍과 팝업스토어 공간으로 입점 브랜드의 주목도를 높였고, 2층과 3층은 각각 색조와 스킨케어 특화 공간으로 정밀 진단과 컨설팅을 경험할 수 있게 했다.

뷰티 기기의 인기가 높아지고 있는 점을 고려해 ‘뷰티 디바이스 스튜디오’를 신설했고, 의료관광 애프터케어 수요에 맞춰 3D 피부 진단과 맞춤형 K더마 화장품을 제안하는 ‘어드밴스드 더마 컨설팅’도 운영할 계획이다.

올리브영 관계자는 “뷰티 맨션은 글로벌 팬들에게는 차별화된 뷰티 경험을, 브랜드에는 고객 접점 확대의 기회를 제공하는 공간이 될 것”이라며 “앞으로도 국내 고객은 물론 외국인 관광객들까지 K뷰티를 깊이 있게 경험할 수 있도록 차별화된 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 뷰티 맨션에서는 내일 부터 5일간 오픈 기념 프로모션을 진행한다. 구매 금액대별로 리유저블백과 파우치 등 굿즈를 증정하며 추가 할인 행사도 함께 운영할 예정이다.

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