제주항공, 인천~제주 노선 운항 10월까지 연장…탑승률 89%

제주항공이 인천~제주 노선 운항을 오는 10월24일까지 연장한다.

제주항공은 지난 5월12일부터 주 2회(월·금요일) 일정으로 인천~제주 노선 운항을 시작한 후 현재까지 4600여명이 탑승해 평균 탑승률 88.5%를 기록했다고 29일 밝혔다.

제주항공 B737-8 항공기. 제주항공 제공

이 중 외국인 탑승객이 약 30.6%로 1400여명에 달했다. 이는 같은 기간 김포~제주 노선 외국인 탑승객 비율(10%)의 3배에 달한다. 국적별로는 중국인이 330명으로 가장 많았고, 미국인 240명, 캐나다인 70명 순이었다.

제주항공은 인천~제주 노선을 통해 내국인의 이동 편의성 향상은 물론 수도권과 제주를 연계한 외국인 다목적지 관광 수요 확대와 MICE(기업회의·포상관광·컨벤션·전시) 유치 지원 등 제주 관광산업의 경쟁력 제고에도 기여할 계획이다.

연장 운항 기간 일부 운항일은 화·토요일로 변경되며, 자세한 운항 일정은 제주항공 홈페이지에서 확인할 수 있다.

제주항공은 제주특별자치도, 제주관광공사와 함께 10월24일까지 제주항공 홈페이지와 모바일 애플리케이션(앱)·웹을 통해 인천~제주 노선을 예약한 회원에게 왕복 기준 2만 J포인트를 선착순으로 제공하는 프로모션을 운영하고 있다.

J포인트는 탑승 후 일괄 지급되며, 프로모션은 조기 종료될 수 있다. 지급된 J포인트는 항공권과 사전 수하물 및 좌석, 기내식 등의 구매에 사용 가능하다.

제주항공 관계자는 “앞으로도 제주 접근성을 높이고, 제주 관광 성장에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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