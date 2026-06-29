대우건설, ‘써밋 컬처 살롱’ 도입…하이엔드 주거서비스 강화

대우건설이 하이엔드 주거 브랜드 ‘써밋’(SUMMIT) 입주민을 위한 문화 서비스를 확대한다. 단순한 주택 공급을 넘어 입주 이후에도 다양한 문화 프로그램을 제공해 주거 서비스 경쟁력을 높인다는 계획이다.

대우건설은 올해부터 써밋 입주민을 대상으로 프리미엄 문화 체험 프로그램인 ‘써밋 컬처 살롱’ 운영을 시작했다고 29일 밝혔다.

위례 중앙 푸르지오 1,2단지 앞 위례중앙광장에서 푸르지오 가든음악회를 진행중이다. 대우건설 제공

써밋 컬처 살롱은 문화·예술·취향을 기반으로 한 맞춤형 문화 프로그램이다. 와인과 차 등 다양한 분야의 전문가가 직접 강의를 진행해 입주민들이 새로운 취향을 발견하고 교류할 수 있도록 기획됐다.

프로그램은 세 가지 주제로 운영된다. ‘와인 살롱’에서는 프리미엄 와인 비교 시음과 와인 예절 교육을 제공한다. ‘리추얼 티 살롱’에서는 세계 각국의 프리미엄 차를 시음하며 차 문화를 체험할 수 있다. ‘프래그런스 살롱’에서는 개인별 향 진단을 바탕으로 써밋 전용 달항아리 디퓨저를 직접 제작할 수 있다.

대우건설은 공연 문화 프로그램도 확대하고 있다. 주거서비스 브랜드 ‘PRUS+’(Pride Up Service)의 대표 프로그램인 ‘푸르지오 가든음악회’는 단지 내 조경 공간을 무대로 오케스트라 연주와 전통 공연, 성악 공연, 대중가수 공연 등을 선보이는 문화 행사다. 지난 5월 개최된 위례 가든음악회는 기존 입주민 중심 행사에서 벗어나 위례중앙광장에서 지역 주민 누구나 참여할 수 있는 열린 문화행사로 확대됐다. 이날 공연에는 웨스턴심포니 오케스트라와 가수 차지연, 박기영, 성악가 안혜수 등이 참여했다.

대우건설 관계자는 “써밋 컬처 살롱과 푸르지오 가든음악회는 단순 시공을 넘어 입주 후 주거 문화까지 세심하게 관리하겠다는 푸르지오의 철학을 담은 프로그램”이라며 “앞으로도 입주민들이 주거 공간 이상의 라이프 프리미엄을 체감할 수 있도록 차별화된 주거 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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