전대 앞 與 확장 노선 논쟁… 靑도 ‘재개발’ 언급하며 가세

더불어민주당 전당대회를 앞두고 이재명 대통령의 중도·보수층 외연 확장 행보를 둘러싼 여권 내 노선 논쟁이 확산하고 있다. 여권 일각에서 이 대통령의 행보를 ‘재건축’에 빗대 비판하자, 민주당 친명(친이재명)계에서 반론이 제기된 데 이어 청와대 정무라인까지 “재건축을 넘어 재개발도 필요할 수 있다”는 취지로 말을 얹으면서 전대 국면의 쟁점으로 부상하는 분위기다.

홍익표 청와대 정무수석. 뉴스1

홍익표 청와대 정무수석은 29일 SBS 라디오에서 유시민 작가의 ‘재건축론’과 관련해 “그 한 분의 발언에 일일이 대응하기는 그렇다”면서도 “더 나아가서 재개발도 있었다고 생각한다”고 말했다. 그는 “개별 주택의 문제일 경우 증축이나 재건축을 하게 되고, 지역 전체가 문제일 때는 도시재생이나 재개발을 하지 않느냐”며 “그것을 결정하는 것도 정치권이 아니라 국민”이라고 강조했다.

홍 수석은 “대통령께서는 늘 정치를 정치인이 하는 것 같지만 국민이 한다고 말씀하신다”며 “우리끼리의 논쟁보다는 국민의 의견을 듣는 과정이 필요하다”고 했다. 이어 “필요하면 증축을 하고, 재건축을 하고, 재개발까지 할 수 있는 논의 속에서 판단될 문제”라고 덧붙였다.

민주당 이언주 의원도 YTN 라디오에서 유 작가를 향해 “자신감이 너무 지나치신 것 아닌가 생각이 든다”며 “문어게인, 즉 문재인 어게인식 정치 논법은 바람직하지 않다”고 비판했다. 그는 “지지자들이 증축을 원했다고 어떻게 단정하느냐”며 “지지자들은 패러다임 전환을 바라고 있었다”고 말했다.

이언주 더불어민주당 의원. 뉴시스

이 의원은 “그래서 운동권도 아니고 비주류 성향을 가진 이재명 대통령을 선출한 것”이라며 “재건축을 넘어 재개발 수준의 변화까지 원하는 지지자들도 있었다”고 했다. 이어 “진영 논리와 편 가르기, 내로남불에 눈감는 방식으로 지지자들을 자기중심적으로 주입하려는 말씀은 바람직하지 않다”고 지적했다.

유 작가는 지난 26일 공개된 김어준씨 유튜브 방송에서 이 대통령의 최근 행보를 두고 “대통령이 되는 과정에서 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축”이라며 “그런데 대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다”고 말했다. 이 대통령이 기존 지지층의 기대와 달리 중도·보수층을 향한 외연 확장에 무게를 두고 있다는 취지로 해석됐다.

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