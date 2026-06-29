홍익표 "재건축 외에 재개발도 있어…정치권 아닌 국민이 결정"

홍익표 청와대 정무수석은 범여권 논객 유시민 작가의 이른바 '재건축론'을 두고 여권 내 파장이 이어지는 것과 관련해 "증축, 재건축 외에 재개발도 있다고 생각한다"며 "(어느 것을 할지) 결정하는 것은 정치권이 아닌 국민"이라고 말했다.



홍 수석은 이날 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "개별 주택의 문제일 경우 증축이나 재건축을 하지만 지역 전체가 문제일 땐 재개발을 하지 않나"라며 이같이 밝혔다 .

홍익표 청와대 정무수석이 지난 22일 조국혁신당 김준형 원내대표 취임 축하 인사차 국회를 방문해 인사말하고 있다. 연합뉴스

앞서 유 작가는 지난 27일 공개된 유튜브 채널 '다스뵈이다'에서 "이 대통령을 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었다. 대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다"고 언급해 친명(친이재명)계 진영의 반발을 샀다.



결국 홍 수석의 이날 발언은 재건축뿐만 아니라 더 과감한 재개발까지도 할 수 있으며, 대신 이는 정치권의 논리가 아닌 국민의 요구에 따라 결정된다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.



그는 "더불어민주당이 어떤 변화를 해 가야 할지, 필요하면 증축 또는 재건축을 할 수 있고 재개발까지도 할 수 있다"며 "그런 여러 선택은 (국민적인) 논의 속에서 판단할 문제"라고 설명했다.



홍 수석은 유튜버 김어준 씨의 '코어(핵심)지지층 이탈' 분석에 대한 의견을 묻자 "지지율이 한 방향에서 빠지지는 않는다. 중도층에서도 빠지고 코어지지층이 여론조사에 답변을 안 하는 경우도 있다"며 "(그런 측면에서) 일정 부분 맞지만, 이 현상을 코어지지층만의 문제나 중도층만의 문제로 봐선 안 된다"고 말했다.

김민석 국무총리는 지난 25일 "검찰 보완수사권 폐지를 정부의 기본 입장으로 최종 정리했다"고 밝혔다, 사진은 이날 서울 서초동 대검찰청 모습. 연합뉴스

검찰 보완수사권 폐지 문제에 대해서는 "보완수사권 폐지에 따른 부작용을 최소화하는 데 두 가지 접근이 있다. 하나는 보완수사권 일부를 남기면서 남용의 부작용을 최소화하는 것이고, 다른 하나는 보완수사권을 폐지하고 이에 따른 국민 피해를 보완해 가는 것"이라고 설명했다.



이어 "이 대통령은 전자의 접근이 국민에게 도움이 될 것으로 생각했으나 정치권의 우려가 있다면 후자도 괜찮다고 하신 것"이라며 "이에 김민석 국무총리가 후자 쪽으로 입장을 정리한 것"이라고 부연했다.



내달 1일로 예정된 이 대통령과 문재인 전 대통령의 오찬과 관련해서는 "사회적 통합, 필요하다면 민주 진영 내부의 정치적 통합 문제도 중요한 과제가 될 것"이라고 말했다.



홍 수석은 "두 분 대통령은 조롱과 멸시를 경험한 정치인으로서, 이런 일이 반복돼선 안 된다는 생각을 함께 갖고 있다"며 이 부분 역시 주요 의제로 논의될 수 있을 것으로 내다봤다.

이재명 대통령이 지난 2월 4일 청와대에서 열린 '청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회'에 입장하며 이재용 삼성전자 회장과 인사하고 있다. 연합뉴스

한편 이날 청와대에서 열리는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'와 관련해서는 "영호남의 문제로 접근하는 것은 본질을 놓치는 일"이라고 지적했다.



특히 야권에서 '기업 팔 비틀기'라는 비판이 나오는 것에는 "너무 과도한 정치적 해석이다. 글로벌 대기업들이 팔 비튼다고 아무 데나 가지 않는다"며 "기업의 경영적 판단이 우선"이라고 반박했다.



이어 "삼성과 SK가 추가적인 투자 계획을 계속 준비하고 있다"며 "다음에는 다른 지역에 투자가 이뤄지도록 준비하고, 영남권 등의 미래에 대해서도 고민하는 게 정치인들의 할 일"이라고 강조했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지