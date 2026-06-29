“하늘에서 나팔 소리가”…손종원 셰프, 단골 빵집 소개했다 좌절한 사연

손종원 셰프가 한 인터뷰에서 단골 빵집을 소개했다가 오히려 자신이 발길을 끊게 된 사연을 공개했다.

지난 28일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’에서 손종원은 게스트로 출연한 배우 남궁민, 김대명과 맛집 이야기를 나누던 중 직접 겪은 일화를 전했다.

JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 방송화면 캡처

손종원은 “인터뷰에서 맛집을 소개해달라고 해서 좋아하는 걸 함께 나누고 싶은 마음에 자주 가던 빵집을 아무렇지 않게 얘기했다”고 말했다.

그러나 방송 이후 상황은 크게 달라졌다. 그는 “그 빵집에 웨이팅이 생기기 시작했고, 빵 개수 제한까지 생겼다”며 “너무 유명해져서 이제는 나도 못 가고 있다”고 털어놨다.

이에 김성주는 손종원이 당시 인터뷰에서 남긴 극찬을 언급하며 웃음을 자아냈다. 그는 “‘이거 먹을 때 하늘에서 나팔 소리가 들린다. 죽기 전에 하나만 먹을 수 있다면 이걸 먹을 것’이라고 말하면 누가 안 먹겠냐”고 지적했고, 손종원은 자신의 표현이 과했다는 듯 웃으며 인정했다. 김풍도 “거의 ‘냉부’ 리액션처럼 했다”고 거들며 좌중을 폭소케 했다.

JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 방송화면 캡처

이날 방송에서는 맛집을 즐겨 찾는 출연자들의 경험담도 이어졌다. 김대명은 “평소 친한 사람들과 만나면 하루에 7~8차까지 다닌다. 하루가 여행 같은 느낌”이라며 맛집 탐방을 즐긴다고 말했다. 남궁민 역시 “앱으로 맛집을 예약하고 새로운 식당을 찾아다니는 걸 좋아한다”고 밝혔다.

최현석 셰프도 비슷한 경험을 털어놨다. 그는 “30년 전부터 다니던 맛집이 있었는데 예전에는 언제 가도 자리가 있었다”며 “지금은 새벽 1시에 가도 웨이팅을 해야 한다”고 말해 웃음을 자아냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지