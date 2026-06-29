편집자 김민경, 통장 잔고 5만7000원 고백…“뒷일을 생각 안 했다”

편집자 김민경이 현실적인 통장 잔고를 털어놓으며 웃음을 자아냈다.
김민경은 지난 28일 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’의 콘텐츠 ‘도시여자대피소’ 5번째 에피소드에 출연해 자신의 소비 현황에 대해 언급했다. 그는 “돈 관리를 제대로 안 하다가 충동적으로 중고 만화책을 샀는데 너무 비싸게 샀다. 4권을 8만원에 샀다”고 말했다.
이어 “살 때는 기분이 좋았는데 막상 받아보니 이건 아니다 싶더라”고 말했다. 이어 “이대로는 안 되겠다는 생각이 들어 예금과 적금에 돈을 한꺼번에 넣었다”며 “그런데 뒷일을 전혀 생각하지 않았다”고 털어놨다.
김민경은 “지금 통장에 5만7000원밖에 없다”며 “신용카드는 쓰고 있는데 현금은 한 푼도 없다. 이번 달 말까지 그 돈으로 버텨야 한다”고 고백했다.
이를 들은 유튜버 찰스엔터가 “진짜인 것 같다. 예전에는 통장에 10만원 있다고 하지 않았냐”고 묻자, 김민경은 “그동안 그만큼 쓴 거다”라고 답해 웃음을 자아냈다.
한편 앞서 김민경은 최근 MBC ‘라디오스타’에 출연해 가족 이야기를 공개하며 화제를 모았다. 당시 그는 “자랑할 게 오빠밖에 없다”며 “오빠는 서울대 약대 출신인데 로스쿨을 나와 지금은 김앤장에서 변호사로 일하고 있다”고 밝혔다.
이어 “약사와 변호사 자격을 모두 가진 사람이 1년에 4~5명 정도 나온다고 하더라”며 “오빠가 워낙 잘돼서 제가 6년 넘게 취업 준비를 했는데도 부모님이 관대하게 기다려주셨다”고 말했다.
김민경은 자신 역시 고려대를 졸업했다고 밝혔으며, 부모님은 모두 공무원으로 재직하다 퇴직했다고 전했다.
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