편집자 김민경, 통장 잔고 5만7000원 고백…“뒷일을 생각 안 했다”

편집자 김민경이 현실적인 통장 잔고를 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처

김민경은 지난 28일 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’의 콘텐츠 ‘도시여자대피소’ 5번째 에피소드에 출연해 자신의 소비 현황에 대해 언급했다. 그는 “돈 관리를 제대로 안 하다가 충동적으로 중고 만화책을 샀는데 너무 비싸게 샀다. 4권을 8만원에 샀다”고 말했다.

이어 “살 때는 기분이 좋았는데 막상 받아보니 이건 아니다 싶더라”고 말했다. 이어 “이대로는 안 되겠다는 생각이 들어 예금과 적금에 돈을 한꺼번에 넣었다”며 “그런데 뒷일을 전혀 생각하지 않았다”고 털어놨다.

유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처

김민경은 “지금 통장에 5만7000원밖에 없다”며 “신용카드는 쓰고 있는데 현금은 한 푼도 없다. 이번 달 말까지 그 돈으로 버텨야 한다”고 고백했다.

이를 들은 유튜버 찰스엔터가 “진짜인 것 같다. 예전에는 통장에 10만원 있다고 하지 않았냐”고 묻자, 김민경은 “그동안 그만큼 쓴 거다”라고 답해 웃음을 자아냈다.

한편 앞서 김민경은 최근 MBC ‘라디오스타’에 출연해 가족 이야기를 공개하며 화제를 모았다. 당시 그는 “자랑할 게 오빠밖에 없다”며 “오빠는 서울대 약대 출신인데 로스쿨을 나와 지금은 김앤장에서 변호사로 일하고 있다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처

이어 “약사와 변호사 자격을 모두 가진 사람이 1년에 4~5명 정도 나온다고 하더라”며 “오빠가 워낙 잘돼서 제가 6년 넘게 취업 준비를 했는데도 부모님이 관대하게 기다려주셨다”고 말했다.

김민경은 자신 역시 고려대를 졸업했다고 밝혔으며, 부모님은 모두 공무원으로 재직하다 퇴직했다고 전했다.

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