李대통령 지지율 46.5%…6주 연속 하락 [리얼미터]

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락하면서 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 22일부터 26일까지(6월 4주) 전국 18세 이상 유권자 2502명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행 지지도는 46.5%로 지난 주보다 0.2%포인트 하락했다.

이 대통령 지지율은 지난 5월 2주 조사 60.5%에서 5월 3주 59.3%, 5월 4주 59.1%, 6월 1주 55.2%, 6월 2주 51.5%, 6월 3주 46.7% 등으로 6주 연속 하락세다.

‘잘못함’이라고 응답한 부정 평가는 49.5%로 0.2%포인트 감소했다. ‘잘 모름’은 4.0%였다.

지난 25일부터 26일까지 전국 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 국민의힘이 전주보다 0.3%포인트 하락한 42.0%, 더불어민주당은 0.9%포인트 오른 41.0%로 집계됐다. 양당 격차는 1.0%포인트다.

이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5% 등의 순이었다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%였다.

두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트, 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 각각 4.1%, 3.4%였다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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