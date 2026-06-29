이 대통령, 오늘 3대 메가프로젝트 보고회 주재…삼성·SK 반도체 등 2000조 투자 관측도

이재명 대통령이 29일 청와대에서 대국민 보고회를 열고 반도체 등 첨단산업 육성을 위한 대규모 비수도권 투자 계획을 공개한다.

집권 2년 차 국가 성장전략으로 반도체와 인공지능(AI) 중심의 지역 균형발전을 내세운 것으로, 호남권 반도체 클러스터(복합단지) 조성을 포함한 삼성과 SK의 투자 규모가 2000조원에 달할 것이란 관측도 나온다.

이 대통령은 이날 오후 2시 청와대 영빈관에서 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회: 회복에서 대도약으로 초격차 대한민국'을 주재한다.

이 대통령이 모두발언을 하고 산업통상부, 과학기술정보통신부, 기후에너지환경부, 국토교통부 순으로 3대 메가프로젝트 정책 발표가 진행된다.

이어 삼성전자와 SK가 기업 투자 계획을 발표한다. 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 직접 참석한다.

이번 투자 계획은 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI 및 로봇 등 3대 미래 분야에 집중된다.

핵심은 3대 권역별 산업 특화다. 광주·전남 등 호남권에는 삼성전자와 SK하이닉스가 참여하는 '제2 반도체 클러스터'가 조성되고, AI 데이터센터는 충청 및 강원에, 우주항공 및 로봇을 아우르는 피지컬 AI 벨트는 영남권에 건립이 추진되는 것으로 전해졌다.

기업의 신규 투자에 맞춰 정부도 용수, 전력, 용지, 인프라, 인력양성, 정주여건 구축 등 지원 대책을 발표한다.

대규모 투자를 뒷받침할 법 개정도 예상된다. 이 대통령은 지난 25일 수석보좌관회의에서 "재정과 산업경제, 인프라 구축 등 전반에 걸쳐 지금까지 소외된 지방에 더 많은 기회를 주게 하는 법 개정도 서두르겠다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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