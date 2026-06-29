홍명보 "모든 판단의 기준은 언제나 韓 축구… 모든 책임은 내게" [월드컵]

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 “국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다”며 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 자리에서 물러났다.

조별리그 탈락이 확정된 다음 날인 28일(현지시간) 오전 홍명보 감독은 대표팀의 베이스 캠프 훈련장이었던 멕시코 사포판의 치바스 베르데 바예에서 취재진과 만나 “대표팀 감독이라는 자리를 내려놓는다”며 사퇴 의사를 밝혔다.

홍명보 축구 국가대표팀 걈독이 28일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 기자회견 전 인사하고 있다. 홍 감독은 이날 기자회견에서 감독직 사퇴를 선언했다. 뉴시스

홍 감독은 “대표팀 감독이라는 자리는 제게 결코 쉬운 결정이 아니었다”라며 “하지만 감독을 맡기로 결정한 순간부터는 다른 이유를 생각하지 않았다. 제게 맡겨진 책임을 끝까지 다하는 것, 그것이 제가 해야 할 유일한 일이라고 생각했다”고 말했다.

그러면서 “지난 2년 동안 저는 늘 ‘이 선택이 대한민국 축구를 위한 선택인가’라는 질문을 스스로에게 던졌다”며 “중요한 결정을 내릴 때도, 선수를 선택할 때도, 훈련을 준비하고 경기를 치를 때도 그 질문만큼은 놓지 않았다”고 덧붙였다.

홍 감독은 “모든 판단이 늘 옳았다고 말씀드릴 수는 없다. 하지만 제 모든 판단의 기준만큼은 언제나 한국 축구였다”고 강조했다.

이어 그는 “감독이라는 자리는 결과 앞에서 어떤 설명도 필요 없을 만큼 책임을 져야 하는 자리”라며 “국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 이번 월드컵에서 보여드리지 못했다. 그 책임은 모두 감독인 저에게 있다”고 말했다.

홍명보 축구 국가대표팀 걈독이 28일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 열고 북중미 월드컵 32강 진출 실패 관련 입장발표를 하고 있다. 홍명보 감독은 이날 감독직 사퇴 선언을 했다. 뉴시스

마지막으로 홍 감독은 “지휘봉은 내려놓지만, 대한민국 축구를 향한 마음까지 내려놓은 것은 아니다. 우리 대표팀이 다시 국민 여러분의 신뢰와 사랑을 받을 수 있는 팀으로 성장해 나가기를 진심으로 기원하겠다”고 했다.

이날 함께 자리에 나선 박항서 대표팀 단장 역시 고개를 숙였다. 박 단장은 “월드컵에서 국민들의 기대에 못 미치는 결과를 내게 된 것에 대해 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 “최선을 다해 대회를 준비했지만 국민들의 성원에 보답하는 성과를 내는 데 실패했다. 대한축구협회는 이번 대회 부진을 딛고 새롭게 출발할 수 있도록 뼈를 깎는 반성과 성찰로 다시 미래를 준비해 나갈 것”이라고 했다.

홍 감독이 이끈 대표팀은 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조에서 3위를 기록, 팀 중 상위 8개에 주어지는 32강 출전 티켓도 획득하지 못했다. 처음으로 참가국이 48개국으로 확대된 이번 월드컵에서 한국의 최종 순위는 34위다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지