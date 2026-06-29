최민식, 최현욱 응원 "젊었을 때 연애도 하는 것"

배우 최민식이 연예계 후배들의 교제를 지지했다.

27일 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 '팬미팅은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에는 넷플릭스 '맨 끝줄 소년'에 출연한 배우 최민식과 최현욱이 게스트로 출연했다.

최민식은 최현욱에 대해 "앞으로가 더 기대된다. 지금과 같은 마음, 지금과 같은 자세와 작품을 대하는 태도를 오래 갖고 갔으면 좋겠다"고 했다.

이어 최민식은 "연애도 마음껏 했으면 좋겠다. 젊었을 때 연애도 하는 것"이라고 했다.

최민식은 "연애하면 스캔들이라면서 부정적인 시각으로 바라보지 않나. 젊은 처녀 총각이 연애하는데 어떤 놈이 (뭐라 하는 건가). 갑자기 열이 확 올라온다"고 했다.

이에 유재석은 "업계에 계시면서 후배들의 이런 모습을 보니까 답답하신 거다"고 했다.

최민식은 "사랑을 해 봐야 될 거 아니냐. 나쁜 짓만 안 하면 되지"라고 했다.

유재석도 "(사랑도) 해봐야 연기를 하는데"라며 공감했다.

<뉴시스>

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