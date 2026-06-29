푸틴 "러시아, 어려운 시기 겪고 있어...강해야만 존재할 수 있어"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁 등 대외 환경과 관련해 “우리는 어려운 시기를 겪고 있다”고 밝혔다.

28일(현지시간) 타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 집권 통합러시아당 행사 연설에서 “러시아는 강하고 독립적인 국가가 돼야만 존재할 수 있으며 그렇지 않으면 러시아는 존재할 수 없다”미 이 같이 말했다.

사진=AP연합뉴스

이어 그는 러시아가 서방 엘리트들에게 가혹하고 전례 없는 압박을 받고 있다고 했다. 푸틴 대통령은 “서방이 러시아에게 전략적 패배로 안겨주려고 하며 러시아 정치 상황을 불안정하게 하고 불안을 조장하려 한다”고 지적했다. 이는 최근 우크라이나의 잇따른 대규모 무인기(드론) 공습으로 러시아 내 각종 인프라가 파괴되고 에너지난을 겪는 상황에 대한 평가로 해석된다.

푸틴 대통령은 우크라이나에 대해서도 “민간인과 민간 시설을 표적 공격하고 우리나라 내에서 반란군을 공공연히 모집해 사보타주와 민간 테러 행위를 자행한다”고 비난했다.

그러면서 “러시아는 언제나 강대핬고 국가적 단결 덕에 승리해왔다”며 “우리를 시기하는 자들은 우리의 단결을 훼손하고 악화하고 의심하게 만들려고 하지만 그들은 결코 성공하지 못한다”고 강조했다.

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