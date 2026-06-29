월드컵 사상 최악 성적에… 최휘영 문체부 장관 "위원회 구성해 철저히 조사하겠다" [월드컵]

한국 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 사상 최악의 성적을 내자 정부가 탈락 원인을 철저하게 조사하겠다는 뜻을 밝혔다.

28일 최휘영 문화체육관광부 장관은 소셜미디어(SNS)를 통해 “어디서부터 꼬이기 시작했는지 무엇이 우리의 발목을 잡은 근원이었는지 그동안 숱하게 이야기해온 수많은 논의들을 정리하고 근본적인 대안을 만들어야할 때”라고 말했다.

한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 27일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에 마련된 베이스캠프에서 생각에 잠겨 있다. 이날 홍명보 감독이 이끄는 한국은 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 꺾으면서 32강 탈락이 최종 확정됐다. 뉴스1

이어 “국민 여러분의 마음이 다시 모아지는 그날까지 정부가 나서서 할 수 있는 모든 것들을 챙기겠다”며 “대한민국 축구, 넘어졌지만 기필코 다시 일어나겠다”고 덧붙였다.

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 이번 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패했다. 조별리그 A조에서 1승 2패, 승점 3점으로 조3위에 머물렀고 팀 중 상위 8개에 주어지는 32강 출전 티켓을 획득하지 못했다. 한국 대표팀은 최종 순위 34위로 북중미 월드컵을 마무리 지었다.

앞서 문체부는 대한축구협회의 주무 부처로 지난 2024년부터 협회의 문제점을 들여다봤다. 당시 7월 홍명보 축구대표팀 감독 선임 파문과 관련해 감사 절차를 밟았고 2024년 11월 정몽규 대한축구협회 회장에 관한 중징계를 요구하기도 했다.

하지만 대한축구협회가 이에 불복하면서 문체부 처분에 관한 취소를 구하는 소송을 냈고 집행정지를 신청한 뒤 인용 결정을 끌어냈다. 이후 정몽규 회장은 4연임에 성공했다. 그러나 지난 4월 서울행정법원은 문체부의 중징계 요구 처분이 정당하다며 원고 패소 판결을 내리면서 정몽규 회장은 북중미 월드컵 이후 회장직에서 물러나겠다고 밝혔다.

최 장관은 이날 추가로 글을 올려 “조금 전 대통령님의 지시 내용을 접하고 보고 드린다”며 “온 국민의 희망과 자부심이 다시 살아날 수 있도록 뼈를 깎는 각오로 축구 행정 전반에 대한 대대적인 쇄신을 속도감 있게 추진하겠다”며 재차 의지를 드러냈다.

그러면서 “축구협회가 앞으로는 축구인들에 의해 투명하고 공정하게 운영되어 본연의 역할과 기능에 충실할 수 있도록 행정지도를 철저히 하고 공공의 감시 및 견제가 이루어질 수 있도록 시스템을 구축하겠다”고 했다.

또 “이번에 겪은 좌절과 아픔을 계기로 우리 유소년 육성 체계부터 심판 역량 강화와 첨단 기술 인프라 지원 등 한국 축구의 패러다임을 뿌리부터 다시 돌아보고 재설계할 수 있도록 투자와 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

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