포항 철길숲에 울려퍼진 클래식 하모니

27일 오후 경북 포항시민들의 도심 속 쉼터인 철길숲이 아름다운 클래식 선율로 가득 찼다.

포항시 지방보조금 지원 사업의 일환으로 열린 포스필하모닉오케스트라의 ‘찾아가는 클래식 연주회’가 다문화 가정, 장애인, 미래세대 아동 등 우리 사회의 다양한 이웃들과 함께하는 특별한 협연 무대를 선보였다.

27일 포항 철길숲에서 포스필하모닉의 찾아가는 연주회가 성황리에 열리고 있다. 포스코 제공

이번 연주회는 단순한 음악회를 넘어 ‘장벽 없는 문화 공동체’를 실현하기 위해 기획됐다.

이를 위해 포스필하모닉오케스트라와 협연 단체들은 지난 2월부터 약 5개월 동안 매주 땀방울을 흘리며 호흡을 맞춰왔다는 후문이다.

이날 공연은 최광훈 지휘자가 이끄는 포스필하모닉오케스트라의 웅장한 오프닝 곡 ‘구룡’과 ‘아프리칸 심포니’로 포문을 열었다.

이어 포항시북부장애인종합복지관 소속 장애인 연주단인 ‘루미에르 앙상블’이 무대에 올라 ‘마치 앤 캐논’과 ‘오버 더 레인보우’를 연주하며 관객들에게 깊은 울림과 위로를 선사했다.

분위기를 바꾼 무대에서는 전자바이올리니스트 김한올의 화려하고 강렬한 ‘베토벤 바이러스’ 독주가 이어져 철길숲을 열정의 도가니로 만들었다.

오케스트라의 크로스오버 명곡 ‘아름다운 나라’ 연주가 이어지며 관객들의 큰 박수를 받았다.

이어 최정은 원장의 지도로 무대에 오른 미래세대 아동 단체 ‘스즈키바이올린’ 어린이들의 무대가 펼쳐졌다. 고사리 같은 손으로 연주하는 경쾌한 ‘피딘 피들’과 신나는 ‘캉캉’ 무대에 관객들은 리듬에 맞춰 박수를 치며 격려와 응원을 보냈다.

공연의 하이라이트 중 하나는 2011년 창단 이래 다문화 인식 개선에 앞장서 온 ‘포항다소리세오녀합창단(지휘 김상현)’의 무대였다.

합창단은 웅장한 디즈니 명작 ‘라이온킹 OST 메들리’에 이어, 트로트 명곡을 품격 있는 화음으로 재해석한 ‘아모르파티’를 선보이며 관객들과 하나 되어 춤추고 즐기는 축제의 장을 연출했다.

마지막으로 포스필하모닉오케스트라는 라틴 음악의 명곡 ‘엘 쿰바체로’와 포항 시민들의 영원한 애창곡 ‘영일만 친구’를 연주하며 공연의 대미를 장식했다.

포스필하모닉오케스트라 이창수 대표는 “오늘 이 아름다운 철길숲에서 장벽 없이 모두가 하나 되는 순간을 함께할 수 있어 깊은 감사를 드린다”며 “음악이 가진 위대한 힘을 통해 지역사회가 더욱 따뜻하고 포용적인 공동체로 나아가는 계기가 되길 바란다”고 소감을 전했다.

한편, 이번 공연을 주최한 포스필하모닉오케스트라는 2010년 9월 포스코 사회공헌 활동의 일환으로 첫발을 내딛은 후, 현재는 포항 유일의 시민오케스트라로 성장해 제29회 포항MBC 삼일문화대상 특별상을 수상하는 등 지역 문화예술 발전에 크게 기여하고 있다는 평가다.

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