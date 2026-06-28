감사원 감사위원에 이진국 前 청와대 비서관

이재명 대통령이 지난 26일 이진국(59) 신임 감사위원의 임명안을 재가했다. 이 위원은 이재명정부 출범 이후부터 올해 초까지 청와대 사법제도비서관으로 근무했다. 감사원은 이날 김호철 감사원장이 임명 제청한 이 위원에 대해 이 대통령이 당일 재가했다고 밝혔다.

이진국 신임 감사원 감사위원. 연합뉴스

경남 고성 출신인 이 위원은 동아대 법학과를 졸업하고 독일 할레대에서 법학석사, 마부르크대에서 박사학위를 취득했다. 한국형사정책연구원에서 연구위원 등을 역임했고, 현재는 아주대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중이다. 지난해 6월부터 올해 2월까지는 청와대 사법제도비서관을 맡아 검찰·사법개혁 업무 등을 담당했다.



이번 임명으로 감사원 감사위원회의에서 이 대통령이 임명한 인사들이 과반을 점하게 됐다. 감사위원회의는 감사원장과 감사위원 6인으로 구성되며, 이 대통령은 김 원장에 이어 최승필 한국외국어대 법학전문대학원 교수와 임선숙 전 민주당 최고위원을 감사위원에 임명한 바 있다.

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