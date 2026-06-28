실력도 운도 바닥난 한국축구 [2026 북중미 월드컵]

준비되지 않은 팀에 기적은 없었다. 결국 홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 굴욕을 맛봤다.



홍명보(사진) 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 28일 대회 조별리그가 모두 끝난 가운데 조 3위 팀 간 경쟁에서 8위 안에 들지 못해 32강 진출에 실패했다. 2010년 남아프리카공화국, 2022년 카타르(이상 16강) 대회에 이어 통산 3번째이자 2회 연속 원정 토너먼트 진출에 도전했던 한국이 월드컵 조별리그를 통과하지 못한 건 통산 9번째이자 2018년 러시아 대회 이후 8년 만이다. 조 3위 순위에서도 10위로 밀린 한국은 34위라는 최종 성적표를 받아 들었다.

한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 27일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에 마련된 베이스캠프에서 생각에 잠겨 있다. 이날 홍명보 감독이 이끄는 한국은 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 꺾으면서 32강 탈락이 최종 확정됐다. 뉴스1

2014년 브라질 대회에서 대표팀을 이끌고 1무2패에 그쳤던 홍 감독은 명예회복에 나섰지만 다시 한 번 ‘실패의 아이콘’이 되고 말았다. 이번이 4번째 월드컵 무대였던 한국 축구의 ‘캡틴’ 손흥민(로스앤젤레스FC)도 공격포인트 ‘제로’에 그쳤다.



32강 탈락으로 한국 축구는 후폭풍에 휩싸이게 됐다. 정치권은 대한축구협회 책임론을 제기하며 후반기 국회 문화체육관광위원회를 통한 철저한 점검을 예고했다. 민주당 4선 박범계 의원은 이날 페이스북을 통해 “최소한의 애국심으로 32강에 올라가길 바랐다”며 “한국 축구, 리모델링이 아니라 재건축이 필요하다는 전형을 보여줬다”고 비판했다. 전반기에서 문체위 상임위원을 지낸 같은 당 초선 조계원 의원도 사회관계망서비스(SNS)에 “가슴 졸이며 기다렸지만 결국 한국은 북중미 월드컵 32강 진출에 실패했다”며 “한국 축구의 대수술이 절실하다”고 했다. 국민의힘 원내운영수석부대표인 재선 김승수 의원 역시 페이스북을 통해 “대한축구협회는 이번 실패에 대한 책임을 분명히 져야 한다”고 강조했다. 앞서 2024년 문체위는 위르겐 클린스만 전 축구대표팀 감독 경질 사태 등과 관련해 대한축구협회 등을 상대로 현안질의를 한 바 있다.

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