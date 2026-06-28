북유럽도 ‘오메가 열돔’… 덴마크 ‘역대 최고’ 37도

전 유럽이 ‘오메가 열돔’에 갇혀 펄펄 끓고 있다. 북아프리카에서 유입된 뜨거운 공기가 전 유럽을 감싸면서 북유럽도 연중 최고기온을 경신하고 있다.



덴마크 기상청은 27일(현지시간) 핀섬에 있는 오덴세의 기온이 36.6도로 측정되면서, 1874년 관측을 시작한 이래 연중 최고기온 기록을 세웠다고 밝혔다. 기존 덴마크 최고기온은 1975년 8월 관측된 36.4도였다. 하지만 이날 연중 최고기온 기록은 덴마크 유틀란트반도 동쪽 도시 외둠 기온이 37.0도로 측정되면서 1시간 만에 깨졌다.

사진=AFP연합뉴스

체코 북서부 우스티나트라벰에서는 수은주가 40.6도까지 상승해 2012년 관측된 연중 최고기온 기록 40.4도를 갈아치웠다. 체코 기상청은 이날 “관측소 171곳 중 20곳에서 역대 최고기온이 기록됐다”며 “일요일(28일)은 더 더울 것으로 예상되며 이 기록도 오래가지 못할 것으로 보인다”고 말했다.



스위스도 이날 오후 1시30분쯤 바젤의 기온이 39.0도까지 상승하면서 전날 38.8도에 이어 이틀 연속 연중 최고기온을 경신했다. 독일에서도 프랑스와 접경지역인 서부 자르브뤼켄의 전날 기온이 41.3도까지 상승하면서 연중 최고기온을 기록했다. 이어 이날 오후 4시30분쯤 작센안할트주 드레비츠에서 41.5도가 관측되면서 하루 만에 경신됐다. 독일에서는 지금까지 6월 기온이 40도를 넘은 적이 단 한 번도 없었다.



최악의 폭염으로 아스팔트가 갈라지면서 베를린 외곽 2번 고속도로, 함부르크 7번 고속도로 등 곳곳에서 차량 통행이 통제됐다. 또한 야외 행사 대부분 축소 또는 취소됐다.



프랑스 역시 이날 기준 본토 96개 데파르트망(광역 자치권) 중 37곳에 폭염 적색경보가 발효되고 있다. 프랑스에서는 이달 18일 이후 최소 74명이 익사했다고 로랑 누네즈 내무장관이 이날 밝혔다.



이번 폭염은 북부 아프리카에서 유입된 뜨거운 공기가 유럽 상공에 머무르면서 발생했다. 고기압과 양옆을 가로막은 저기압이 그리스 문자 ‘오메가’와 비슷하다고 해서 오메가 열돔이라는 이름이 붙었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지