[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 29일 (월요일) 66년생 과감하게 움직이면 이로운 시점이다

96년생 눈앞에서 일어난 일을 보지 못하니 대처할 방법이 없다. 84년생 아파트 빌라 주택매매는 북서방으로 추진하세요. 72년생 약간 손해본다고 크게 해로운 것은 아니다. 60년생 무조건 몰아붙이면 역습을 당할 수 있다. 48년생 기대하지 않았던 계약이 성사된다. 36년생 공사다망한 하루지만 이해득실을 따지면 유리하다.

97년생 자금문제로 고민하는 운이다. 85년생 금전융통은 정씨 최씨 민씨에 부탁하세요. 73년생 부지런히 다니면 좋은 결과를 거두는 날이다. 61년생 일방적인 결단은 발전된 방향으로 나가기 힘들다. 49년생 사업가는 열심히 다니면 좋은 결실을 맺는다. 37년생 실익을 추구하면서 생색을 내는 것이 좋다.

98년생 하는 일에 매진하면 좋은 소식이 있다. 86년생 상가나 건물매매는 동북방으로 추진하세요. 74년생 신용도가 떨어지면 사회생활에 악영향을 준다. 62년생 상황을 고려해 가며 버티는 것이 좋다. 50년생 지혜로운 사람은 자신의 입지를 굳건하게 다진다. 38년생 금전적인 문제로 힘들게 하는 일이 없어야 한다.

99년생 남의 손에 맡기는 것은 위험한 발상다. 87년생 재정문제 신용문제는 동남방으로 진출하세요. 75년생 남성은 여성에게 도움을 주고 여성은 좋은 국면을 맞이. 63년생 대우받기 원한다 상대를 먼저 대우해라. 51년생 주변사람들을 편안하게 해주면 공명을 얻는다. 39년생 안전사고에 유의하고 외출은 자제해라.

00년생 넘어지도 다시 일어나니 두려워하지 마라. 88년생 여성은 바라는 것을 얻는 운이다. 76년생 토지 땅 대지매매는 좋은 통신이 오는 운이다. 64년생 일과 가정 두 마리 토끼를 잡는 건 무리가 있다. 52년생 문제점이 발생하면 두고보고 결정하라. 40년생 한결같은 마음으로 대하면 좋아한다. 28년생 견식이 넓은 사람은 바다로 나선다.

01년생 넘어지도 다시 일어나니 두려워하지 마라. 89년생 상대를 헤아리지 못하면 손실이 온다. 77년생 점포매매는 오전에 북남으로 추진하세요. 65년생 위기 뒤에는 기회가 온다는 진리를 잊지마라. 53년생 새로운 계약 건은 잠시 미루는 것이 좋다. 41년생 눈앞에 있는 것을 잡으려하지만 생각보다 멀다. 29년생 가족관계로 마음놓기 힘들다.

02년생 실제보다 동떨어진 지나친 과장은 해롭다. 90년생 극을 달리면 더 위험하고 손해보기 쉽다. 78년생 금전문제는 오후에 유씨 조씨 정씨에 부탁하세요. 66년생 과감하게 움직이면 이로운 시점이다. 54년생 추진하는 일에 타인의 영향이 미칠 수 있다. 42년생 눈덩이가 구르면 바위만큼 커지기 마련이다. 30년생 매듭이 너무 많으면 일이 꼬인다.

03년생 너무 많아도 탈이고 모자라도 탈이다. 91년생 물건을 소유하지 못하니 고생만 한다. 79년생 아파트 빌라 주택매매는 동서방으로 추진하세요. 67년생 정신적인 지주가 없으면 심신이 괴롭다. 55년생 측은지심에서 행하는 행동은 상대에게 편안함을 준다. 43년생 직감만으로 선택한 일이 좋은 성과를 가져온다. 31년생 과다한 질책은 자칫 화를 부를 수 있다.

04년생 상사의 충고를 긍정적으로 받아들여라. 92년생 뜬구름 잡지 말고 맡은 일에 충실해라. 80년생 금전문제는 오후에 박씨 안씨 권씨에 부탁하세요. 68년생 시선을 한 곳에 집중하는 여유는 아직 없다. 56년생 문제가 될만한 것은 애당초 뿌리를 뽑아라. 44년생 산에 오를 때보다 내려올 때가 더 위험하다. 32년생 힘에 겨운 일을 억지로 하면 해가 된다.

05년생 좋은 것이 쌓여있어도 노력없이 곤란하다. 93년생 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다. 81년생 상가나 건물매매는 오전에 동남방으로 추진하세요. 69년생 내 것만 챙기려다 타인에게 피해를 준다. 57년생 이변이 생길 가능성이 있으니 끝까지 지켜보라. 45년생 성격이 급하면 미리 도착해도 도움이 되지 않는다. 33년생 자신의 의사를 분명히 밝히고 의견을 경청하라.

06년생 사는 것같이 않으면 변화를 꾀하라. 94년생 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다. 82년생 재정문제는 오후에 서북방으로 진출하세요. 70년생 세속적인 욕망을 억제하지 못하면 후회를 낳는다. 58년생 추진하는 일에 타인의 영향이 미칠 수 있다. 46년생 전진, 후진 모두 힘들 때는 가만히 있는 것이 좋다. 34년생 자신을 잘 컨트롤하면 상대의 마음을 얻는다.

95년생 자신의 판단이 옳다는 것을 입증해라. 83년생 토지 땅 대지매매는 북서방으로 추진하세요. 71년생 문서상의 일은 차분하게 처리하라. 59년생 남을 존중하지 않으면 나 또한 존중받지 못한다. 47년생 단판승부하기에 좋은 날이니 길을 나서자. 35년생 부부간에 가벼운 농담이 오해를 야기한다.

백운철학원

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