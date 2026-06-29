[재테크 특집] 페이북 외화 머니 결제 땐 최대 6% 적립

BC카드가 여름 휴가 시즌을 앞두고 생활금융플랫폼 ‘페이북’ 기반 해외여행 이벤트를 실시한다.



‘페이북 트래블월렛’ 이용 고객이 외화 머니 결제 시 누적 결제 금액의 최대 6%(최대 10만원)를 온·오프라인에서 현금처럼 사용 가능한 페이북 머니로 적립해 준다. 이벤트 기간은 8월31일까지다.

BC카드는 여름 휴가 시즌을 앞두고 ‘페이북 트래블월렛’ 이용 고객이 외화 머니 결제 시 누적 결제금액의 최대 6%를 적립해주는 이벤트를 실시한다. BC카드 제공

페이북 트래블월렛은 BC카드와 글로벌 결제 기업 비자, 핀테크 스타트업 트래블월렛이 협업한 외화 충전 및 결제 서비스다. 페이북 내 페이북 머니에서 외화 머니를 충전 후 △BC바로 마카오(MACAO)카드 △iM 트래블 카드(iM뱅크) △오늘은e신용카드(BNK부산은행) △팟(pod)카드(BNK부산은행) 등 총 4종의 카드로 결제 시 혜택을 받을 수 있다.



총 45종의 외화가 지원되며 트래블월렛과의 제휴를 통해 우대환율이 적용된다. 200여개 국가의 비자(Visa) 가맹점에서 이용 가능하며 환전 수수료는 물론 해외 결제 및 현금자동인출기(ATM) 출금 수수료도 모두 면제된다.



이벤트 기간 동안 외화 머니 누적 결제 금액이 50만원 미만인 고객은 결제액의 1%, 50만원 이상 100만원 미만이면 결제액의 2%, 100만원 이상인 경우 결제액의 3%가 적립된다. 외화 머니를 처음 결제하는 고객은 구간별 혜택이 2배로 확대된다. 페이북 머니 최대 적립 한도는 10만원이다.

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