[재테크 특집] 말 한 마디면 ‘AI 비서’가 이체·계좌 조회 척척

웰컴저축은행이 업권 최초로 선보인 인공지능(AI) 기반 대화형 금융 서비스 ‘AI금융비서’가 새로운 금융 경험을 제공하는 고객 참여형 이벤트를 통해 이용자들과 접점을 넓혀가고 있다.



웰컴저축은행은 고객이 AI금융비서를 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록 AI 기반 금융서비스와 고객 친화적 소통을 지속하고, 서비스 범위도 금융 상담과 맞춤형 상품 추천 등으로 넓힐 방침이라고 28일 밝혔다.

웰컴저축은행의 인공지능(AI) 금융비서는 최근 이체 내역이 있는 대상의 이름이나 사전에 등록한 계좌 별명만으로 송금할 수 있다. 웰컴저축은행 제공

이를 위해 전 바둑기사이자 현재 AI 전문가로 활동 중인 울산과학기술원 이세돌 특임교수를 모델로 발탁했다. 또 고객이 모바일뱅킹 앱 내 AI금융비서를 활용해 음성 기반 이체를 5회 이상 완료하면 ‘황금바둑알’을 경품으로 제공하는 등의 이벤트도 진행했다.



AI 기반 자연어 이해 기술을 활용해 ‘어제 입금 내역 보여줘’같이 고객과 대화하듯 금융 업무를 수행할 수 있는 AI금융비서는 이체, 계좌·거래내역 조회 등 주요 업무를 말 한마디로 해결할 수 있다. 고객이 최종 이체 정보를 확인한 후에만 거래가 진행되도록 설계해 착오송금 가능성도 차단했다.



웰컴저축은행 관계자는 “고객들의 실제 이용 경험을 바탕으로 AI뱅킹 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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