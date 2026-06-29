[부동산 특집] 국제학교 추가 신설·높은 천장고 이점

한화 건설부문이 제주 서귀포시 대정읍 보성리 일원에서 공급 중인 ‘한화포레나 제주에듀시티’(사진)가 제주영어교육도시 개발 호재에 힘입어 관심을 받고 있다. 단지는 지하 1층~지상 5층, 29개 동, 전용면적 84~210㎡, 총 503가구 규모로 조성됐으며 즉시 입주가 가능하다.

제주영어교육도시 내 다섯 번째 국제학교인 ‘풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(FSAA)’이 2028년 8월 개교를 목표로 공사에 들어가면서 교육 인프라 확대에 대한 기대감도 커지고 있다.

단지는 제주영어교육도시와 차량으로 약 5분 거리에 위치해 셔틀버스를 운영하며, 한국국제학교 제주(KIS), 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 기존 국제학교도 가깝다.

단지는 일반 아파트보다 높은 2.6m 천장고 설계와 층간소음 저감 설계를 적용했다. 골프트레이닝센터와 피트니스센터, GX룸, 게스트하우스, 독서실, 스터디룸 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖췄다. 가구당 1.92대 규모의 주차공간도 마련했다.

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