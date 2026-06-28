민선 9기 대전시 슬로건 ‘우리 모두의 대전, 온통 행복한 시민’…‘대전이쥬’는요?

허태정 대전시장직 인수위원회는 민선 9기 슬로건을 ‘우리 모두의 대전, 온통 행복한 시민’으로 정했다. 민선8기 때 시정 구호인 ‘일류경제도시’도 4년 만에 간판을 내린다.

인수위는 허태정 대전시장 당선인의 시정 철학과 민선 9기 방향성에 대한 시민의 의견을 들은 결과 이같이 확정했다고 28일 밝혔다.

대전시청 전경. 대전시 제공

‘우리 모두의 대전’은 시민 주권 시대를 맞아 시민이 시정의 중심이라는 점, ‘온통 행복한 시민’에는 시민의 행복을 위해 일하겠다는 허 당선인의 약속과 대표 공약인 지역화폐 ‘온통대전 2.0’ 추진 의지가 반영된 것이라고 인수위는 설명했다.

허 당선인은 “시민이 주인이 되는 시정을 펼쳐 모두가 잘 살고 행복을 누리는 대전을 만들어 가겠다”고 말했다.

허태정 당선인은 민선7기 시장에 재임할 때 슬로건으로 ‘대전이쥬(Daejeon is U)’를 썼다. 2004년 민선3기 시절부터 대전 슬로건이었던 잇츠대전(It’s Daejeon)은 16년만에 교체됐다.

당시 ‘대전이쥬’ 슬로건 연구용역비와 시설물 교체비 등에 2억여원이 들었고 홍보비로도 2년 간 매년 6억원이 들었다.

민선9기에도 슬로건이 바뀌면서 수억원의 매몰비용이 발생할 전망이다.

지역 정가의 한 관계자는 “박정주 홍성군수 당선인은 민선 8기 군정 슬로건인 ‘따뜻한 동행, 행복한 홍성’과 군정 목표 및 방침을 별도 변경 없이 유지하기로 결정했는데 불필요한 예산을 쓰지 않겠다는 의지”라며 “슬로건이 시정 철학을 반영한다는 점에서 상징적이긴 하나 예산이 수반되는 만큼 오래갈 수 있는 슬로건에 대한 고민이 필요한 시점”이라고 말했다.

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