출연료 지급 지연…JTBC 예능판 덮친 회생 후폭풍

기업 회생 절차를 밟고 있는 JTBC가 여러 예능 프로그램 출연진에 예정된 지급일에 출연료를 지급하지 못 한 것으로 전해졌다.

28일 연예계에 따르면 JTBC의 예능프로그램인 '아는 형님', '냉장고를 부탁해', '이혼숙려캠프' 등 출연자들이 지급일에 출연료를 받지 못했단 사실이 알려졌다.

JTBC 측은 각 소속사에 연락을 취해 출연료 지급을 연기해 달라고 양해를 구한 것으로 전해졌다.

JTBC 측은 "회생 절차에 따라 일부 지연 이슈가 있었다. 법원 절차에 맞춰 입금 처리를 진행 중"이라고 설명했다.

앞서 중앙그룹의 핵심 계열사인 JTBC는 지난 12일 206억원 규모의 유동화 차입금을 제때 갚지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언했다.

이어 JTBC는 지난 15일 서울회생법원에 회생절차 개시 신청을 접수했다고 공시했다. 중앙그룹 지주사인 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이도 서울회생법원에 회생을 신청했다.

홍정도 중앙그룹 부회장은 긴급 기자회견을 열고 "오늘의 상황을 초래해 물의를 일으킨 점 진심으로 죄송하다"며 "수많은 채권자와 주주, 이해관계자 여러분께 다시 한번 진심으로 사죄의 말씀을 드린다. 여러분들의 피해 회복을 최우선 과제로 삼고 끝까지 최선을 다하겠다"고 했다.

최근엔 JTBC가 국제축구연맹에 중계권료 일부를 지급하지 못해 월드컵 중계가 중단될 수 있다는 외신 보도가 나오기도 했다.

이에 JTBC는 "현재 대회가 진행 중인 월드컵의 결승전까지 모두 차질 없이 중계할 것"이라며 "대한민국 대표팀의 경기는 물론 토너먼트의 마지막까지 월드컵 현장을 생생하게 전해드릴 예정"이라고 공지했다.

<뉴시스>

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