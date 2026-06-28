월드컵 탈락 분풀이?…'콩고인' 조나단에 악플 테러

한국 축구대표팀의 월드컵 조별리그 탈락 이후 방송인 조나단이 악성 댓글에 시달렸다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 28일 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조에서 1승 2패(승점 3·골 득실 -1), 조 3위로 32강 토너먼트 진출 실패가 확정됐다.

방송인 조나단. 뉴시스

조 3위 간 경쟁에서 마지노선인 8위 밖으로 밀려난 한국은 남은 J조 경기 결과와 상관없이 탈락하게 됐다.

특히 대표팀은 K조에서 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 3대 1로 꺾으면서 32강 진출 가능성이 사라졌다.

탈락이 확정되자 일부 축구 팬들은 콩고민주공화국 출신 방송인 조나단의 SNS에는 "한국 국민들한테 사과하세요", "콩고 응원하세요?", "네가 마음속으로 콩고를 응원한 탓에 우즈베키스탄이 졌어 너 때문에 32강 못간거야" 등의 악플이 달렸다.

조나단은 어린 시절 가족과 함께 한국으로 건너와 성장했으며 방송을 통해 스스로를 '대한콩고인'이라고 소개하며 한국에 대한 애정을 꾸준히 드러내 왔다.

이에 누리꾼들은 "이건 아니지 인간들아", "나단아 신경 쓰지마, 저런 쓰레기 소수 사람들 말 그냥 가볍게 무시해", "정신병자들이 몰려올 만큼 인지도가 있는 거지 뭐 나단이 힘내라" 등의 응원을 보냈다.

<뉴시스>

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