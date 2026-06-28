올여름 휴가 차량 늘 듯...기름값 두달만에 1900원대로

국내 주유소 기름값이 2개월여 만에 리터(L)당 2000원 아래로 내려왔다.

28일 오전 서울 시내 주유소에서 시민들이 주유를 하는 모습. 뉴스1

국내 기름값 하락세는 최근 국제유가 하락에 정부가 도입 100여일 만에 석유제품 최고가격을 인하한 영향으로 풀이된다. 앞서 정부는 27일 0시부터 7차 석유 최고가격을 적용하며 휘발유는 L당 1784원, 경유는 1773원, 등유는 1380원으로 각각 150원 인하했다.

28일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 판매 가격은 L당 1991.1원으로 집계됐다. 전날 기록한 1996.1원보다 추가 하락한 것이다. 전국 휘발유 가격은 이틀째 2000원선 아래에 머물렀다.

전국 평균 휘발유 가격은 지난 4월18일(2001.5원) 2000원대로 올라선 이후 2개월여 만에 1900원대로 들어섰다.

같은 날 전국 경유 평균 판매 가격도 L당 1982.3원을 기록했다. 지난 24일 두 달 만에 2000원선에서 내려선 이후 1900원대를 유지하고 있다. 경유와 휘발유값이 이틀 시차를 두고 모두 L당 1900원 선으로 내려온 것이다.

국제 유가도 하락세다. 오피넷에 따르면 우리나라가 주로 수입하는 싱가포르 현물시장 두바이유 가격은 지난 5월26일 배럴당 98.0달러에서 6월25일 64.4달러로 한 달간 34.3% 급락했다.

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 직전 가격인 배럴당 70달러보다 더 아래로 내려간 것이다.

다만 종전에 고가로 사들인 휘발유 비축분 등을 감안하면 최근 국제유가 하락분을 소비자가 완전히 체감하기까지 2∼3주의 시간이 걸릴 것으로 보인다.

주유소별 재고 상황에 따라 가격 인하와 폭은 달라질 수도 있다. 종전에 고가로 사들인 휘발유 비축분이 있는 경우 단숨에 가격을 내리기는 부담스럽기 때문이다.

업계 관계자는 “주유소별 재고 차이 등을 감안하면 앞으로 2∼3주간 일주일에 50원 정도씩 점차 하락할 것으로 보인다”며 “다만 세금과 유통 마진을 고려해야 하고 국제 석유제품 가격이 여전히 전쟁 전보다는 높은 수준이어서 가격 인하 폭은 제한적일 수도 있다”고 말했다.

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