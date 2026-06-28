한은, ‘유네스코 기념주화’ 다음 달 교부…온·오프라인 판매

한국은행이 제48차 유네스코 세계유산위원회 기념주화를 다음달부터 교부한다고 28일 밝혔다.

구매 예약한 사람 모두에게 신청한 수량만큼 단품(은화·백동화) 및 2종 세트를 다음달 23일부터 교부할 예정이다. 은행 영업점 수령이나 우편 배송 등 예약 신청 시 선택한 방법에 따라 수령하게 된다.

잔여 물량은 한국조폐공사가 다음달 이후 동일한 가격으로 온·오프라인에서 판매한다.

온라인 판매는 한국조폐공사 쇼핑몰에서 상시 진행되고, 오프라인 판매는 다음 달 20~22일 부산에서 열릴 제48차 유네스코 세계유산위원회 행사장에서 구매할 수 있다.

판매 일정은 변경될 수 있으며 교부와 관련한 상세 내용 및 진행 상황 등은 판매를 담당하는 한국조폐공사의 온라인 쇼핑몰과 지정 접수 은행인 농협은행 홈페이지를 참고하면 된다.

한은은 국가적 행사 및 역사적 사건 등을 기념·홍보하기 위해 기념주화를 발행하고 있다. 1971년 3월 최초의 기념주화인 ‘대한민국 반만년 역사 기념주화’를 시작으로 2025년 10월 ‘광복 80년 기념주화’에 이르기까지 총 72회에 걸쳐 213종을 발행했다.

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