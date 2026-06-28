가상자산 거래소에 ‘코스피 150배’ 상품…자금 쏠림에 투자자 보호 공백 우려

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에 코스피 상승률의 최대 150배 수익을 노리는 파생상품이 출시돼 대규모 자금이 몰리는 것으로 나타났다. 국내 금융당국의 규제 권한이 닿지 않는 해외 거래소로 인해 투자자 보호 공백과 국내 증시 변동성 확대 우려가 제기된다.

28일 가상자산업계에 따르면 바이낸스는 이달 22일 코스피 3배 레버리지 상장지수펀드(ETF)인 ‘KORU’에 최대 20배 레버리지가 가능한 ‘KORUUSDT’를 상장한 뒤 26일 최대 50배 상품을 추가했다.

앞서 2일에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차에 20배 레버리지 투자가 가능한 상품(‘SAMSUNGUSDT’, ‘SKHYNIXUSDT’, ‘HYUNDAIUSDT’)을 상장했고, 현재 삼성전자와 SK하이닉스 연계 상품의 최대 레버리지는 50배로 상향됐다. 해당 상품들은 원화 입출금 계좌를 통해 국내 가상자산 거래소에서 테더(USDT)를 구매한 뒤 바이낸스로 송금하면 별도 제한 없이 거래할 수 있다.

글로벌 차트 분석 플랫폼 트레이딩뷰에 따르면 ‘KORUUSDT’ 거래량은 22일부터 26일까지 7억5440만달러(약 1조1586억원)를 기록했다.

2일부터 26일까지 각 개별 종목 상품의 누적 거래액은 ‘SKHYNIXUSDT’ 64억2130만달러(약 9조8618억원), ‘HYUNDAIUSDT’ 4억7358만달러(약 7273억원), ‘SAMSUNGUSDT’ 5283만달러(약 811억원)로 집계됐다.

바이낸스는 24시간 연중무휴로 운영되어 야간 및 휴일 해당 상품의 가격 급등락이 다음날 국내 증시 변동성을 키울 수 있다는 지적이 제기된다.

또 국내에서는 엄격한 규제로 차단된 파생상품이 해외 거래소에서 거래됨에 따라 수수료 명목의 국부 유출과 금융사고 발생 시 투자자 보호 부재가 문제로 지적받고 있다. 이런 이유로 현재 미국, 일본, 영국 등 주요국 금융당국은 자국민의 글로벌 바이낸스(Binance.com) 가입을 제한하고 있다.

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