조혜련, 이경실 만류에도 "치질, 더 이상 놔둘 수 없었다"

이경실이 조혜련의 이혼을 말렸던 사연을 공개했다. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

지난 26일 유튜브 채널 ‘채널십오야’에는 ‘나영석/미혼/29세 시절 여걸파이브 누나들과 수다한바탕’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 공개된 영상에서는 나영석 PD와 이경실, 정선희, 조혜련, 지석진이 만나 다양한 이야기를 나눴다. 이들은 과거 KBS 예능 ‘여걸파이브’를 함께했다.

조혜련은 “나는 그냥 내가 싫어서 되게 힘들어 가지고 약간 우울한 적도 있었어”라고 털어놨다. 이어 “내가 밝은 연예인 이미지로 살다가 어떤 결론을 내려야 할 때 그때 떠오른 언니가 이경실 언니였어. 내가 이혼을 결정 내리기 전에 이 언니를 호출했다”고 말했다.

치질 때문에 자세를 바꿔 가며 대화했던 조혜련. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

이경실은 “호출 장소가 어딘지 좀 물어봐”라고 말을 꺼냈다. 나영석 PD는 “호출 장소가 어디예요?”라고 질문했다. 조혜련은 “치질 수술 하루 앞두고”라고 말해 웃음을 안겼다.

이경실은 “혜련이가 전화가 왔어. 나한테 상의할 게 있다고 하더라. 진지한 말투를 처음 들었다. 병원에 있다고 하니까 나는 놀랄 수밖에 없었다”고 당시를 회상했다. 치질 수술 때문에 비스듬히 앉아 있던 조혜련이 이경실을 향해 자세를 바꿔 앉는 모습까지 재현해 내 다시 한 번 웃음을 자아냈다.

조혜련의 이혼을 만류했던 이경실. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

이경실은 “내가 얘 얘기를 들으니까 얘(조혜련)가 화가 여기까지 찼더라. 다 듣고 나서도 내가 얘가 원하는 답을 안 줬어. 나 너 존경스럽다. 너 그런 걸 안고 지금까지 살았어?”라며 조혜련을 위로했다.

하지만 결정적으로 이경실은 조혜련을 말렸다. “지금 이 순간에 네가 헤어지잖아? 모든 화살이 다 너한테 가. 나는 해 봤으니까”라고 말했다.

치질 수술을 더이상 놔둘 수 없었던 조혜련. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

하지만 조혜련은 말을 듣지 않았다. 이경실은 “그렇게 말렸는데도 수술 끝나자마자 바로 발표하더라고”라고 말했다. 조혜련은 “더 이상은 놔둘 수가 없었다. 모든 걸 다 정리하고 싶었다”면서 말하는 대상이 치질 수술임을 강조했다.

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