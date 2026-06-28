안문숙 “대세에서 빠지고 싶다”…사생활 보호 이유 밝혔다

배우 안문숙이 자신의 집을 공개하지 않는 이유에 대해 솔직하게 털어놨다.

27일 공개된 유튜브 채널 ‘미스뭐어때 안문숙’의 영상 ‘안문숙 호주 여행 중, 숨겨둔 속마음 꺼내봅니다’에서는 안문숙이 호주 여행 중 자신의 삶과 관련한 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 영상에서 그는 평소 대중에게 잘 알려지지 않았던 개인적인 생각을 전했다.

‘안문숙 호주 여행 중, 숨겨둔 속마음 꺼내봅니다’ 영상 속 안문숙. 미스뭐어때 안문숙

이날 안문숙은 “많은 분들이 언니 집이나 동생 집으로 가지 왜 이렇게 혼자 따로 호텔에 있냐고 궁금할 거 같다”고 언급했다. 이에 “각자 나이가 들었고 아이가 있는데 내가 방 하나를 차지해 버리면 복잡하지 않나”고 이유를 밝혔다. 그는 이를 핑계로 집에서 나왔다고 전했다.

오랜 기간 혼자 생활해온 만큼 자신의 집에 대해 궁금해하는 사람들이 많았다고 말했다. 방송을 통해 집을 보여달라는 요청을 받은 적도 있었지만, 그때마다 쉽게 결정하지 못했다고 설명했다.

그는 예능 프로그램 출연 과정에서도 집 공개 제안을 받은 경험을 언급했다. SBS 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 출연 당시에도 고정 출연과 함께 집 공개에 관한 내용이 논의됐지만, 결국 자신의 공간을 공개하지 않는 선택을 했다고 밝혔다.

안문숙은 집 공개가 내키지 않는다고 밝히며 과거 집 공개와 관련해 겪었던 경험도 털어놨다. 안문숙은 오래전 어머니와 함께 출연했던 MBC 프로그램에서 이른바 ‘안문숙 시집 보내기 프로젝트’라는 콘셉트로 방송을 진행했던 당시를 떠올렸다. 해당 방송에서 집을 오픈한 이후 그는 후유증이 심했다고.

또 그는 유명인의 집공개가 대세라고 하지만 자신은 “대세에서 빠지고 싶다”고 말했다.

최근에는 연예인의 집과 일상을 공개하는 콘텐츠가 하나의 흐름으로 자리 잡았지만, 안문숙은 이러한 분위기와는 다른 선택을 하고 싶다는 뜻을 내비쳤다. 그는 유명인의 집공개가 대세라고 하지만 자신은 “대세에서 빠지고 싶다”고 말했다.

이번 발언은 스타의 일상을 향한 대중의 관심이 커지는 가운데, 유명인 역시 보호받고 싶은 개인적인 영역이 있다는 점을 다시 한번 생각하게 했다.

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