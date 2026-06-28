허경환, 동기 박영진 차단…"이사만 가면 돈 빌려달라고"

코미디언 허경환이 동기 박영진을 차단한 사연을 전했다.

27일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에는 박영진이 게스트로 출연했다.

방송에서 박영진이 등장하자 유재석은 허경환에게 "두 분이 아는 사이 아니냐. 동기 아니냐"라고 물었다. 이에 허경환은 "예전에 같이 사회생활을 했다"라고 했다.

하지만 박영진은 "지금은 척 지내고 있다"라며 "이 친구가 전화도 안 받고 돈도 안 빌려줬다"라고 했다.

허경환은 "농담 아니고 영진이가 이사를 해야 하는데 돈을 빌려달라고 해서 잠시 차단 중이다"라며 "오늘 들어오는데 깜짝 놀랐다. 또 돈 빌려달라고 오는 줄 알았다"고 말해 웃음을 자아냈다.

박영진은 "허경환에게 전화해서 돈을 빌렸는데, 굉장히 예의 있게 방송 톤으로 '어 그래 영진아'라고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다. 그러자 허경환은 "방송이 아니란 소리를 듣고 급히 휴대폰을 접었다"라고 했다.

허경환은 "이사만 가면 나한테 전화 온다. '경환아, 내가 지금 잔금을 못 맞춰서 짐하고 나와 있다'고 하더라"라면서 "갚으니까 얼굴을 본다"라며 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지