강미나 "피오, 키스신 찍을 때 발가락 꼼지락…되게 진심"

가수 겸 배우 강미나가 피오와의 키스신 비하인드를 전했다.

27일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 서인국, 강미나가 게스트로 출연했다.

붐은 강미나를 향해 "이 자리에 뽀뽀를 한 사람이 있다. 우연치 않게 조금 어색해졌다고 한다"고 말했다.

피오는 "어떻게 된 거야?"라며 시치미를 뗐다. 하지만 강미나는 "'어떻게 된 거야' 하는 분"이라고 피오를 지목했다.

피오가 자리에 일어나서 사과하자 강미나는 "드라마 '호텔 델루나'에서 상대역으로 만나 러브라인이 있었다"고 설명했다.

또한 강미나는 "키스신 찍을 때도 전 몰랐는데 (피오가) 발가락을 엄청 꼼지락 꼼지락 거렸다더라"라고 폭로했다.

피오는 '떨려서 그랬냐'는 질문에 "그랬던 거 같다. 그런 촬영이 처음이었다"고 말했다.

신동엽은 "미나도 좀 소스라치게 놀랐겠다. 이렇게까지 열심히 하나 하면서"라고 장난을 쳤다. 이에 강미나는 "'되게 진심인데?' 했었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

◎공감언론 뉴시스

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