호르무즈서 또 민간 상선 피격…"불상 발사체 공격"

미국과 이란의 휴전 합의 이후 호르무즈 해협에서 민간 선박이 피견되는 사건이 재차 발생했다.

27일(현지시간) AP통신에 따르면 영국 해군의 해사무역기구(UKMTO)는 유조선 한 척이 이날 호르무즈 해협에서 불상 발사체로부터 공격을 받았다고 밝혔다.

호르무즈 해협에 정박 중인 한 유조선 모습. 로이터연합뉴스

유조선 승무원들은 모두 무사한 것으로 확인 됐으나 공격의 배후는 아직 밝혀지지 않았다.

앞서 지난 25일 이란은 페르시아만을 빠져나가려던 컨테이너선을 공격한 바 있다. 이란의 선박 공격에 미국은 이란의 미사일 및 드론 기지 등을 공급했고 이란도 중동 지역의 미군 시설에 대한 반격에 나섰다.

당시 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 국영 IRNA 통신을 통해 "중동 지역에 있는 미국 테러 군대의 여러 거점을 공격했다"고 성명을 발표했다. IRGC는 어떤 지역이 공격 대상이었는지는 공개하지 않았다.

미국과 이란은 휴전 합의 이후 핵 프로그램과 제재 해제 등을 놓고 후속 협상을 진행 중이지만 최근 잇따른 군사 충돌로 위기감이 고조되는 양상이다.

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