한국, 조 3위 랭킹 8위 ‘벼랑 끝’…이란, 이집트와 무승부로 32강 가시밭길

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출에 빨간불이 켜졌다. 경쟁국인 이란이 이집트와 무승부를 거두며 한국의 3위 순위가 8위로 밀려났기 때문이다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 위기에 놓인 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

27일(한국 시간) 미국 시애틀 스타디움에서 열린 G조 조별리그 최종전에서 이란은 이집트와 1-1로 비겼다. 이란은 전반 5분 만에 마흐무드 사베르(이집트)에게 선제골을 내줬으나 전반 14분 라민 레자에이안이 동점골을 터뜨리며 승부의 균형을 맞췄다. 이후 이란은 수비적으로 경기에 임하며 버텼고, 경기 막판 이집트의 극적인 역전골은 VAR 판독 끝에 취소되면서 경기는 그대로 마무리됐다.

27일(한국시간) 미국 시애틀 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 G조 조별리그 최종전 이집트와 이란의 경기 장면. 뉴스1

이번 결과는 한국에 치명적이다. 이집트가 승리했다면 한국(승점 3, 득실 차 -1)이 3위인 이란(승점 3, 득실 차 0)을 제칠 수 있었으나 무승부로 인해 한국은 득실 차에서 밀리게 됐다.

현재 한국의 조 3위 랭킹은 8위다. 48개국으로 확대된 이번 대회는 각 조 3위 중 상위 8개 팀만이 32강에 오를 수 있는데, 한국은 마지노선에 걸쳐 있다. 현재 한국보다 순위가 높은 3위 팀은 스웨덴, 에콰도르, 보스니아 헤르체고비나, 파라과이, 세네갈, 이란, 그리고 크로아티아 등 총 7개국이다. 한국보다 낮은 팀은 스코틀랜드와 우루과이뿐이다.

24일 남아프리카공화국전 패배 후 아쉬움에 잠긴 태극전사들. 뉴시스

홍명보호의 운명은 28일 열리는 J, K, L조의 최종 3차전 결과에 따라 결정될 전망이다. 한국으로서는 남은 경기들에서 순위가 8위 밖으로 밀려나지 않기를 바라야 하는 절박한 상황에 놓였다.

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