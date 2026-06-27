행주 삶아도 소용없다?…여름철 올바른 행주 관리법

행주 관리에서 가장 중요한 것은 세척과 살균보다도 완전한 건조다. 제대로 말리지 않은 채로 방치하면 세균이 다시 증식할 수 있어서다. 생성형 AI로 만든 이미지

주방을 청결하게 청소하는 데에 사용하는 ‘행주’. 요리를 하던 도중 칼이나 도마를 닦을 때 쓰기도 하고, 그릇의 물기를 닦거나 식탁을 닦고 조리대를 정리할 때 쓰기도 한다. 따라서 청결도가 높아야 하는 물건 중 하나다.

하지만 주방에서 무언가를 닦는 데 쓰다 보니 늘 물기가 많아 요즘 같은 여름철에는 세균이 번식해 식중독을 일으킬 위험도 있는 도구다.

많은 사람이 행주를 삶기만 하면 충분히 살균된다고 생각하지만, 세척 후 완전히 건조하지 않으면 다시 세균이 빠르게 증식할 수 있다.

행주는 세균의 온상…매일 살균 소독 필수

여름철 젖은 행주는 세균의 온상이라고 해도 과언이 아니다. 문제는 상당수의 사람들이 행주를 사용한 뒤 젖은 채로 주방에 놔두거나 세척하더라도 제대로 건조시키지 않는다는 점이다.

행주는 음식물 찌꺼기와 수분이 스며든 섬유 구조 때문에 세균이 자라기 쉬운 환경을 만든다. 특히 살모넬라균, 대장균, 황색포도상구균 등 일상에서 가장 흔하게 발생하는 대표적인 식중독 원인 세균이 행주에서도 증식할 수 있다.

이들 세균들은 행주에서 조리 도구나 식기 등으로 옮겨가며 사람들의 몸속으로 들어가 식중독을 일으킬 수 있다.

특히 젖은 행주는 실온에서 6시간만 지나도 세균이 증식하기 시작하며, 12시간 후에는 세균이 최대 100만배까지 폭증할 수 있다.

행주는 사용 후 젖은 상태로 방치하지 말고 즉시 빨아서 햇볕에 완전히 말려야 한다. 또 하루 1회 이상 살균을 해야 한다. 게티이미지뱅크

하루 한번 세척 후 살균 필수…완전히 건조해야

행주는 젖은 상태에서 세균이 급격히 증식하기 때문에 사용 후 즉시 빨아서 햇볕에 완전히 말려야 한다. 또 하루 1회 이상 살균을 해야 한다.

대표적인 행주 세척 및 살균법을 보면 가장 많이 쓰는 방법은 ‘끓는 물에 삶기’다.

냄비에 물을 넉넉히 붓고 식초나 베이킹소다를 한두 숟가락 푼 뒤 행주를 넣어 10분 이상 푹 삶아준다. 이 때 100도에 가까운 온도를 충분히 유지하는 것이 핵심이다.

행주를 삶은 뒤에는 차가운 물로 헹군 뒤 남은 수분을 완전히 짜내고 건조시켜야 한다.

이렇게 하면 대부분의 세균이 소독돼 깨끗하게 다시 사용할 수 있다.

또 다른 방법은 ‘전자레인지로 소독하기’다. 젖은 행주를 전자레인지에 넣어 3~5분 정도 가열하는 방법인데, 이렇게 하면 고온의 수증기가 세균을 99.9% 박멸한다.

단, 마른 행주를 전자레인지에 넣고 돌리면 화재가 발생할 위험이 있기 때문에 반드시 행주가 젖은 상태여야 한다는 것을 명심해야 하다.

‘천연 세제를 활용해 세척하기’도 좋은 방법이다. 락스 대신 구연산이나 식초를 미지근한 물에 1:2 비율로 섞어 행주를 10분 정도 담가둔다. 이렇게 하면 쉰내를 유발하는 알칼리성 오염물질을 중화하고 세균 번식을 억제한다.

행주 관리에서 가장 중요한 것은 세척과 살균보다도 완전한 건조다. 세척과 살균을 완벽하게 했더라도 젖은 상태로 있으면 또 다시 세균이 급증할 수 있어서다.

따라서 햇볕이 잘 드는 곳에 널어놓고 말리거나 실내에서 말려야 한다면 선풍기나 제습기를 사용해서 건조시켜야 한다.

식탁용, 싱크대용, 식기용 행주로 구분해 용도에 따라 다른 행주를 써야 한다. 면 행주 대신 일회용 행주나 키친타월, 극세사 행주를 써도 된다. 사진은 식탁을 물티슈로 닦는 모습. 생성형 AI로 만든 이미지

용도에 따라 구분…젖은 상태로 방치는 금물

위에서 언급한 방법으로 세척과 살균, 건조까지 잘 하더라도 아무 때나 같은 행주를 사용하거나 젖은 채로 방치해두는 일이 생긴다면 말짱 도루묵이다.

따라서 반드시 식탁용, 싱크대용, 식기용 행주로 구분해 용도에 따라 다른 행주를 써야 한다. 또 사용이 완료되면 꼭 흐르는 물에 깨끗이 세척해 필수적으로 건조시켜야 한다.

특히 생고기나 생선을 닦은 행주를 식탁이나 식기에 다시 사용하는 것은 교차오염을 일으킬 수 있어 피해야 한다.

면 행주 대신 세균 번식이 적은 일회용 행주나 키친타월, 극세사 행주 등을 사용하는 것도 좋다.

또한 냄새가 나거나 변색된 행주는 새것으로 교체하는 것이 좋다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지