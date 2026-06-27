유재석·정준하, 도벽 의심하다 멱살까지 "여기 도둑 있다"

방송인 유재석과 정준하가 라면을 두고 신경전을 벌인다.

27일 오후 6시30분 방송되는 MBC TV 예능물 '놀면 뭐하니?'에서는 동호회 '휘파람 라이더스' 회원들의 첫 한강 라이딩이 공개된다.

이날 유재석은 라이딩 동호회 '휘파람 라이더스'를 결성한다. 하하, 허경환, 주우재, 정준하, 박영진이 함께한다.

멤버들은 라이딩 중 한강 공원 편의점에 들러 컵라면과 간식을 먹으며 휴식을 취한다.

그러나 유재석과 정준하 사이에서 뜻밖의 사건이 벌어진다. 유재석은 정준하가 만든 컵라면을 먹게 되고, 뒤늦게 이를 알게 된 정준하는 "도벽 있어요? 왜 남의 라면을 먹냐"고 말한다.

27일 오후 6시 30분 방송되는 MBC TV 예능물 '놀면 뭐하니?'에서는 동호회 '휘파람 라이더스' 회원들의 첫 한강 라이딩이 공개된다. MBC 제공

두 사람의 신경전은 음식 쟁탈전으로 이어진다. 유재석은 자신의 생수를 몰래 마신 범인으로 정준하를 의심한다.

정준하는 "비디오 판독해"라며 억울함을 호소한다. 유재석은 "여기 도둑이 있다"고 외치며 맞선다.

이후 유재석은 동호회를 뒤집는 사건의 주인공이 된다. 회장인 유재석이 멱살까지 잡힌 모습이 공개돼 궁금증을 자아낸다.

<뉴시스>

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