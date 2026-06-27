중·러 군용기 10여대 방공식별구역 진입…영공 침범은 없어

합동참모본부가 “중국과 러시아 군용기 10여 대가 동해와 남해 한국방공식별구역(KADIZ)에 순차적으로 진입했다가 이탈했다”고 27일 밝혔다.

이날 합참은 발표를 통해 “우리해당 군용기들이 KADIZ에 진입하기 이전부터 이를 식별하고 공군 전투기를 투입해 우발 상황에 대비한 전술 조치를 실시했다”고 설명했다. 이들 군용기가 KADIZ에 진입한 건 지난해 12월 이후 약 6개월 만이다.

한국 공군 스텔스 전투기 F-35A '프리덤 나이트(Freedom Knight)'가 청주기지에서 이륙하고 있다. 공군 제공

중국-러시아 군용기의 영공 침범은 없었던 것으로 파악됐다. 이날 KADIZ 진입한 중국과 러시아 군용기는 폭격기와 전투기로 현재 중·러 연합공중훈련 참가 전력인 것으로 전해졌다.

방공식별구역은 자국 영공으로 접근하는 군용 항공기를 조기에 식별해 대응하기 위해 설정하는 임의의 선이다. 개별 국가의 주권 사항인 영공과는 다른 개념이지만 통상 타국 항공기가 KADIZ에 들어오게 될 경우 해당국의 사전 허가를 받는 게 관례다.

군 당국은 외국 군용기가 KADIZ에 진입할 경우 사전 통보 여부와 비행 경로 등을 종합적으로 평가해 필요 시 전투기 대응 출격을 통해 상황을 관리하고 있다.

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