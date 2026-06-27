천록담, 신장암 극복 심경…"보너스로 주어진 삶"

가수 천록담이 신장암 투병을 극복한 심경을 밝힌다.

27일 방송되는 KBS 2TV 예능물 '불후의 명곡' 762회는 '트로트 절친 가왕전' 특집 2부로 꾸며진다.

27일 방송되는 KBS 2TV 예능물 '불후의 명곡' 762회는 '트로트 절친 가왕전' 특집 2부로 꾸며진다. KBS 제공

이날 방송에는 김용빈, 손빈아, 추혁진, 김범룡, 진시몬, 정근우, 박구윤, 김수찬, 조혜련, 신성, 천록담, 춘길 등이 출연한다.

천록담과 춘길은 비슷한 시기 병마를 이겨낸 사연을 털어놓는다. 천록담은 신장암 1기, 춘길은 후종인대 골화증을 앓았다.

천록담은 "저희에게 보너스로 주어진 삶이라고 생각한다. 못할 게 없다"고 말한다. 춘길은 "(천록담은) 트로트라는 새로운 길을 걷는 데 있어 듬직한 동반자다. 우리 자체가 트로트가 된 것 같다"고 밝힌다.

천록담과 춘길은 듀오를 결성해 무대에 오른다. 천록담은 "저희의 팀명은 '춘천이모'"라며 "춘길, 천록담, 이정, 모세를 합한 것"이라고 설명한다. 이어 "춘천 홍보대사를 노리고 있다"고 말한다.

MC 이찬원은 두 사람을 향한 팬심을 드러낸다. 그는 "지금 두 분이 트로트 샛별이지만, 20년 전만 해도 많은 남성들의 도토리를 휩쓸어 갔던 분이다. 모세 씨 노래로 미니홈피 BGM 오래 해뒀다"고 말한다.

이어 "오늘의 무대는 '천록담과 춘길'이냐 '이정과 모세'냐"고 묻는다.

이에 춘길은 "오늘은 구 이정X모세, 그리고 현 천록담X춘길이 한 무대에서 어우러진다. 둘이지만 넷 같은 무대가 될 것"이라고 답한다. 두 사람은 조용필의 '일편단심 민들레야' 무대를 선보인다.

<뉴시스>

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