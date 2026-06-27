아모띠 "우승 상금만 4억6000만원…덕분에 결혼했다"

피지컬 서바이벌 우승자 아모띠가 누적 상금을 공개한다.

28일 오후 4시40분 방송되는 KBS 2TV 예능물 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 아모띠가 출연한다.

아모띠는 넷플릭스 스포츠 서바이벌 예능 '피지컬: 100 시즌2'와 '피지컬: 아시아'에서 연이어 우승했다.

그는 "'피지컬: 100' 시즌2' 시리즈 우승 상금이 각각 3억 원, 1억 6천만 원"이라며 "지금까지 누적 상금만 총 4억 6천만 원"이라고 밝힌다.

이어 "우승 상금으로 지금의 아내와 결혼했다"며 결혼 비화를 전한다.

28일 오후 4시 40분 방송되는 KBS 2TV 예능물 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 아모띠가 출연한다. KBS 제공

이날 아모띠는 철인 8종 경기인 하이록스에 도전하는 엄지인, 김진웅을 돕는다. 그는 지난 3월 영국 런던에서 열린 하이록스 대회에서 우승한 경험을 바탕으로 두 사람에게 운동 노하우를 전한다.

아모띠는 코칭에 앞서 상의를 탈의하고 복근을 공개한다. 이를 본 엄지인은 "고기 굽는 전완근조차 멋있다"고 말한다. 김숙도 "저게 다 근육이라니. 남자들이 갖고 싶어하는 '에잇팩' 아니냐"고 감탄한다.

<뉴시스>

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