안면 근육 결손이 만든 호감…매력의 상징 ‘보조개’ [연구]

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

보조개는 흔히 매력의 상징으로 통용된다. 하지만 해부학적 관점에서 보조개는 안면 근육의 미세한 결손이 빚어낸 흔적이다. 유전학적으로 보조개는 ‘우성’(Dominant) 형질에 속한다. 부모 중 한 명이라도 보조개가 있다면 자녀에게 발현될 확률이 매우 높다.

◆ 웃을 때 갈라지는 근육이 만드는 인체공학적 틈

이 매력적인 얼굴의 함몰은 미소를 지을 때 입꼬리를 당기는 ‘큰광대근’(Zygomaticus major)의 ‘이형’(異形)에서 비롯된다.

원래 큰광대근은 단일한 띠 형태로 매끄럽게 이어져야 정상이다. 하지만 이 근육이 두 갈래로 나뉘면서 미세한 틈새가 발생하는데, 미소를 지을 때 근육이 수축하면 이 틈새로 피부 표면이 빨려 들어간다.

그 결과 뺨에 깊은 음영이 조각되는 것 처럼 보조개가 만들어진다.

보조개 일반적으로 전체 인구의 약 22.7% 수준이었으며 미국인은 약 34%, 아시아인은 약 27.4% 수준으로 보고되고 있다.

◆ ‘신뢰’와 ‘호감’을 부르는 시각적 신호 증폭기

흥미로운 지점은 이 미세한 해부학적 결함이 타인의 호감을 이끌어내는 강력한 심리적 기제로 작용한다는 사실이 최근 학계와 미용 의학계에 보고되고 있다.

첫째 ‘인지심리학 분야의 안면 인식 및 지각’(Perception) 연구 결과를 주목할 만하다.

대중은 무의식적으로 보조개가 있는 얼굴을 ‘더 신뢰할 수 있고(Trustworthy)’, ‘다가가기 쉬운(Approachable)’ 인상으로 평가하는 경향이 뚜렷했다.

보조개가 미소의 진정성을 시각적으로 증폭시켜 긍정적인 감정 신호를 극대화하기 때문이다.

둘째 3D 안면 스캔 기술을 활용해 2025년 발표된 ‘미용 의학 연구’(Enticing Dimples)는 보조개의 심미적 가치를 수치로 입증했다.

연구진은 눈꼬리에서 내린 수직선과 입꼬리에서 그은 수평선이 교차하는 특정 해부학적 지점을 ‘쿠 부 차이 포인트’(Khoo Boo-Chai point)로 명명했다.

이 위치에 보조개가 있을 때 평가 패널의 미적 만족도는 5점 만점에 평균 4.5점으로 최고조에 달했다. 이는 보조개가 단순한 흔적을 넘어 시각적 쾌감을 유발하는 명확한 매력 포인트임을 시사한다.

이러한 가운데 진화인류학계는 보조개가 단순한 근육 결손을 넘어 인간의 사회적 유대감을 강화하는 방향으로 기능했다고 분석한다.

영장류 중 인간은 유독 안면 근육이 미세하게 발달해 안면 표정으로 복잡한 감정과 의도를 전달한다.

보조개는 웃음의 시각적 강도와 인지성을 높여 타인에게 적대감이 없음을 명확히 알리는 비언어적 커뮤니케이션 도구로 작용한다.

이러한 시각적 신호 증폭 효과는 인간이 대규모 집단생활을 영위하며 진화하는 과정에서 타인의 긍정적 감정을 빠르게 판독하고 상호 신뢰를 구축하는 데 매우 유리한 요소로 작용한 것으로 전해졌다.

◆ 양볼 대칭은 전체의 절반 남짓, 그리고 ‘인공 보조개’ 시대

진화심리학적 관점에서 인간이 본능적으로 끌리는 ‘안면 대칭성’을 강조하는 효과가 있다.

2018년 국제학술지(Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology)에 발표된 연구는 보조개의 대칭성을 구체적으로 분석했다.

총 1194명을 조사한 결과 보조개를 지닌 인원은 216명이었다. 이 중 과반인 약 55.6%에 해당하는 120명이 양볼에 대칭 형태의 보조개를 띠는 것으로 나타났다.

나머지 44.4%인 96명은 한쪽 볼에만 보조개가 있었다. 대칭형 보조개는 얼굴의 균형감을 부각해 호감도를 높이는 핵심 요인으로 꼽힌다.

이러한 학술적 분석은 실제 의료 현장의 지표로도 직결된다.

인상을 부드럽게 다듬고 동안(Youthful) 효과를 얻기 위해 인공적으로 보조개를 조형하는 수술(Dimpleplasty)의 수요가 전 세계적으로 늘어나는 추세다.

글로벌 시장조사에 따르면 미국의 다임플플라스티 시장 규모는 2023년 약 8863만 달러를 기록한 것으로 전해졌다.

최근 성형외과학계 임상 데이터에 따르면 인공 보조개 수술 환자의 약 70% 이상이 2030 세대에 집중되어 있다.

이는 고해상도 디지털 카메라 필터와 짧은 동영상(숏폼) 플랫폼의 폭발적 성장으로 인해 안면 표정의 시각적 임팩트가 개인의 브랜드 가치로 직결되는 현대 사회의 특성을 반영한다.

◆ 세월 따라 유연하게 변모하는 생물학적 흔적

한편 안면에 새겨진 이 생물학적 각인은 영구적이지 않으며 생애주기에 따라 그 형태를 유연하게 달리한다.

유년기에는 풍부한 피하지방이 보조개를 선명하게 만든다. 하지만 성장과 함께 안면 골격이 확장되고 피하지방이 소실되면서 구조적 변화가 일어난다.

피부를 당기던 근육의 장력이 변해 보조개가 점차 희미해지거나 완전히 소멸하는 경우도 잦다. 노화가 본격화되면 피부 탄력을 관장하는 콜라겐과 엘라스틴 수치가 급격히 줄어든 결과다.

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