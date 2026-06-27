“냉감 침구 반값·KBO 크록스까지”…유통가, 무더위 겨냥 여름 행사

본격적인 무더위가 시작되면서 유통업계가 여름철 수요 잡기에 나섰다. 백화점은 샌들과 스포츠 굿즈를 앞세운 팝업스토어를 열고, 대형마트와 온라인몰은 냉감 침구와 여름 가전, 물놀이용품을 할인 판매한다.

현대백화점 제공

27일 업계에 따르면 신세계백화점 강남점은 28일까지 4층 행사장에서 슈즈 브랜드 ‘아크로밧’ 팝업스토어를 운영한다.

아크로밧은 2011년 서울 성수동에서 출발한 수제화 기반 패션 브랜드다. 여러 나라의 문화와 자연에서 따온 색감과 독특한 디자인, 편안한 착화감을 내세우고 있다.

팝업에서는 여름철 옷차림에 활용할 수 있는 샌들과 슬링백, 플랫폼 슈즈 등을 선보인다.

롯데백화점 본점은 다음 달 9일까지 ‘KBO×크록스’ 팝업스토어를 연다. 크록스의 여름 상품과 프로야구 구단별 KBO 공식 라이선스 지비츠를 판매한다.

크록스 앰배서더인 그룹 NCT WISH의 포토존도 마련했다. 크록스 제품 구매 고객에게는 선착순으로 양말을 증정한다.

지비츠 5개 이상이나 팩 지비츠 1개 이상을 포함해 10만원 이상 구매하면 10%, 15만원 이상 구매하면 20% 할인한다.

더현대 서울은 28일까지 대한축구협회와 함께 ‘대한민국 축구국가대표팀: 팬들의 베이스캠프’ 팝업스토어를 운영한다.

3층 팝업 공간에는 축구대표팀 라커룸을 재현한 포토존이 들어섰다. 국가대표 선수들에게 응원 메시지를 남기는 행사와 유니폼 마킹 서비스도 진행한다. 대한축구협회 공식 굿즈도 판매한다.

홈플러스는 다음 달 1일까지 ‘AI 물가안정 프로젝트’를 통해 여름철 생활용품을 최대 50% 할인한다.

‘쿨플러스’ 여름 침구와 수예 상품은 최대 50% 할인 판매한다. 여름용 쿨 이너웨어 70여종은 7900원부터 선보이며, 2개 이상 구매하면 30% 할인한다.

네파와 디아도라, 지프 슬리퍼 21종은 30% 할인해 1만1130원부터 판매한다.

물놀이용품 할인도 마련했다. 성인·아동용 후드 타월과 후드 판초, 목욕가운 등 비치타월 8종은 행사 카드로 결제하면 50% 할인된 6950원부터 구매할 수 있다.

물놀이용품 700여종은 5대 행사 카드로 2만원 이상 결제하면 5000원을 즉시 할인한다. 자체 패션 브랜드 F2F의 래시가드와 비치팬츠 14종은 2개 이상 구매할 경우 30% 할인한다.

롯데온은 28일까지 ‘열대야 잡는 여름 침구’ 행사를 진행한다.

파르페 바이 알레르망과 플로라, 베베누보, 드리울 등 침구 브랜드가 참여한다. 올해 출시된 냉감 패드와 여름 이불을 최대 50% 할인 판매한다.

‘여름 가전 대표 특가’ 행사에서는 삼성전자와 LG전자, 신일전자, 르젠 등의 에어컨과 서큘레이터, 제습기, 선풍기를 최대 10% 할인한다. 행사 카드로 결제하면 최대 7% 추가 할인도 받을 수 있다.

롯데온 애플리케이션 전용 할인과 지정된 시간 안에 주문하면 다음 날 상품을 배송하는 ‘내일온다’ 서비스도 제공한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지